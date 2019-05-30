В Петербурге семью подозревают в попытке уморить семимесячную дочь голодом

МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Следователи задержали родителей семимесячной девочки, подозреваемых в попытке уморить голодом ребенка, сообщается на сайте СК РФ.

По данным следствия, 21 мая родители оставили ребенка без присмотра и еды в частном доме в Красносельском районе. Родственник случайно обнаружил девочку, после чего ее доставили в детское учреждение. Отмечается, что родители ребенка скрывались от сотрудников правоохранительных органов.

"По подозрению в совершении указанного преступления задержаны мать девочки, 1998 года рождения, и ее отец, 1990 года рождения. В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении подозреваемых меры пресечения и предъявления им обвинения", - говорится в сообщении.