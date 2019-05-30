В Афганистане из тюрьмы талибов освободили почти 30 человек, сообщили СМИ

МОСКВА/КАБУЛ, 30 мая - РИА Новости. Силы безопасности Афганистана освободили 28 человек из тюрьмы радикального движения "Талибан" на юге Афганистана, передает агентство Силы безопасности Афганистана освободили 28 человек из тюрьмы радикального движения "Талибан" на юге Афганистана, передает агентство Пажвак со ссылкой на источник.

По данным агентства, тюрьма находится в провинции Забуль. Среди освобожденных 16 мирных жителей и 12 силовиков.

"В рамках спецоперации сил коммандос в провинции Забуль были освобождены 28 заключенных, из них 16 мирных жителей и 12 сотрудников сил безопасности", - говорится в распространенном заявлении МВД.

Согласно заявлению, два боевика движения "Талибан" были ликвидированы в результате перекрестного огня между ними и силами безопасности.

В Афганистане уже много лет продолжается противостояние правительственных сил и боевиков радикального движения "Талибан", которое ранее овладело значительной территорией в сельских районах страны и развернуло наступление на крупные города. Национальные силы обороны и безопасности Афганистана проводят по всей стране совместные операции по борьбе с терроризмом.