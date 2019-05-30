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РИА Новости

В Афганистане из тюрьмы талибов освободили почти 30 человек, сообщили СМИ

10:16
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МОСКВА/КАБУЛ, 30 мая - РИА Новости. Силы безопасности Афганистана освободили 28 человек из тюрьмы радикального движения "Талибан" на юге Афганистана, передает агентство Пажвак со ссылкой на источник.
По данным агентства, тюрьма находится в провинции Забуль. Среди освобожденных 16 мирных жителей и 12 силовиков.
"В рамках спецоперации сил коммандос в провинции Забуль были освобождены 28 заключенных, из них 16 мирных жителей и 12 сотрудников сил безопасности", - говорится в распространенном заявлении МВД.
Согласно заявлению, два боевика движения "Талибан" были ликвидированы в результате перекрестного огня между ними и силами безопасности.
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В Афганистане уже много лет продолжается противостояние правительственных сил и боевиков радикального движения "Талибан", которое ранее овладело значительной территорией в сельских районах страны и развернуло наступление на крупные города. Национальные силы обороны и безопасности Афганистана проводят по всей стране совместные операции по борьбе с терроризмом.
Вопрос о запуске прямого мирного диалога между противоборствующими силами в Афганистане обсуждается на различных площадках, в том числе в Москве, где 9 ноября 2018 года в закрытом формате прошла встреча по Афганистану с участием представителей региональных государств. Впервые в международной встрече такого уровня приняла участие делегация политического офиса талибов в Дохе. Из Афганистана тогда прибыл Высший совет мира, который позиционирует себя как посредника в диалоге между правительством и талибами.
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