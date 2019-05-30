Токио будет развивать диалог с Москвой по безопасности, заявил Такэси Ивая

ТОКИО, 30 мая - РИА Новости. В Токио намерены развивать диалог с Москвой по вопросам безопасности и сотрудничество в других сферах, заявил министр обороны Японии Такэси Ивая в четверг на переговорах с главой российского военного ведомства Сергеем Шойгу.

"Мы намерены содействовать взаимным визитам на высшем уровне и обширным обменам между войсками, развитию диалога по вопросам безопасности, укреплять взаимопонимание и взаимодоверие. Надеемся, что мы сегодня сможем провести откровенный и конструктивный обмен мнениями с вами", - сказал Ивая, обращаясь к Шойгу.

Он выразил благодарность за поздравления президента России новому императору Японии.

"В новой эпохе Рейва мы по-прежнему будем развивать российско-японское сотрудничество в различных областях, вносить вклад в международную стабильность и безопасность", - заявил министр обороны Японии.

По его оценке, в прошлом году состоялось много российско-японских мероприятий, включая встречи военачальников двух стран и совместную тренировку по борьбе пиратством в Аденском заливе.

В конце мая текущего года визит в РФ совершил начальник главного штаба Сухопутных сил японской армии.