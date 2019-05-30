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РИА Новости

Токио будет развивать диалог с Москвой по безопасности, заявил Такэси Ивая

10:15
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкРайон Минато в Токио
Район Минато в Токио
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Район Минато в Токио. Архивное фото
ТОКИО, 30 мая - РИА Новости. В Токио намерены развивать диалог с Москвой по вопросам безопасности и сотрудничество в других сферах, заявил министр обороны Японии Такэси Ивая в четверг на переговорах с главой российского военного ведомства Сергеем Шойгу.
"Мы намерены содействовать взаимным визитам на высшем уровне и обширным обменам между войсками, развитию диалога по вопросам безопасности, укреплять взаимопонимание и взаимодоверие. Надеемся, что мы сегодня сможем провести откровенный и конструктивный обмен мнениями с вами", - сказал Ивая, обращаясь к Шойгу.
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Он выразил благодарность за поздравления президента России новому императору Японии.
"В новой эпохе Рейва мы по-прежнему будем развивать российско-японское сотрудничество в различных областях, вносить вклад в международную стабильность и безопасность", - заявил министр обороны Японии.
По его оценке, в прошлом году состоялось много российско-японских мероприятий, включая встречи военачальников двух стран и совместную тренировку по борьбе пиратством в Аденском заливе.
В конце мая текущего года визит в РФ совершил начальник главного штаба Сухопутных сил японской армии.
"Летом запланировано первое участие Центрального оркестра Сухопутных сил самообороны в Московском международном музыкальном фестивале "Спасская башня", - сообщил Ивая.
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Такэси ИваяСергей ШойгуЯпонияРоссияВ мире
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