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РИА Новости

Разбившийся Ми-8 выполнял учебный полет, заявили в Минобороны Украины

09:27
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КИЕВ, 30 мая - РИА Новости. Вертолет Ми-8, который разбился в Ровенской области, выполнял учебно-тренировочный полет, сообщила в четверг пресс-служба министерства обороны Украины.
Ранее в четверг пресс-центр сухопутных сил Украины сообщил о крушении вертолета Ми-8, погибли четыре члена экипажа.
На месте крушения вертолета Ми-8 ВС Украины в Ровенской области
07:21
При крушении вертолета на Украине погибли четыре человека
"Поздно вечером в среду, 29 мая, в 23.27 (совпадает с мск) во время учебно-тренировочного полета была потеряна связь с вертолетом Ми-8… Причины авиационной катастрофы выясняются", - говорится в сообщении Минобороны в Facebook.
По данным пресс-службы, на месте катастрофы работают спасательные службы и правоохранительные органы, а также для выяснения обстоятельств на место происшествия выехала комиссия министерства обороны, генштаба и командования сухопутных войск, проводятся следственно-оперативные действия.
Также руководство минобороны, генштаба и командование сухопутных войск ВС Украины выразили соболезнования родным и близким погибших военных.
Как сообщает госслужба страны по чрезвычайным ситуациям, после крушения вертолета возник пожар, который продолжался около часа и был ликвидирован в 01.02 четверга (совпадает с мск). На месте работает мобильно-оперативная группа.
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