Разбившийся Ми-8 выполнял учебный полет, заявили в Минобороны Украины

КИЕВ, 30 мая - РИА Новости. Вертолет Ми-8, который разбился в Ровенской области, выполнял учебно-тренировочный полет, сообщила в четверг пресс-служба министерства обороны Украины.

Ранее в четверг пресс-центр сухопутных сил Украины сообщил о крушении вертолета Ми-8, погибли четыре члена экипажа.

"Поздно вечером в среду, 29 мая, в 23.27 (совпадает с мск) во время учебно-тренировочного полета была потеряна связь с вертолетом Ми-8… Причины авиационной катастрофы выясняются", - говорится в сообщении Минобороны в Facebook

По данным пресс-службы, на месте катастрофы работают спасательные службы и правоохранительные органы, а также для выяснения обстоятельств на место происшествия выехала комиссия министерства обороны, генштаба и командования сухопутных войск, проводятся следственно-оперативные действия.

Также руководство минобороны, генштаба и командование сухопутных войск ВС Украины выразили соболезнования родным и близким погибших военных.