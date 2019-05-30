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РИА Новости
Культура

Оркестр Сил самообороны Японии выступит на "Спасской башне"

08:14
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© Фото : Предоставлено дирекцией фестиваля "Спасская башня" Салют на международном военно-музыкальном фестиваль "Спасская башня"
Салют на международном военно-музыкальном фестиваль Спасская башня
© Фото : Предоставлено дирекцией фестиваля "Спасская башня"
Салют на международном военно-музыкальном фестиваль "Спасская башня" . Архивное фото
ТОКИО, 30 мая - РИА Новости. Центральный оркестр Сухопутных войск (ЦО СВ) Сил самообороны Японии (ССЯ) выступит на международном фестивале "Спасская башня-2019", который пройдёт в Москве с 23 августа по 1 сентября.
Руководство оркестра заверило в этом министра обороны России Сергея Шойгу, который находится в Японии с рабочим визитом. В четверг министр обороны посетил столичный гарнизон "Асака", где дислоцируется и ЦО СВ.
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Шойгу прибыл в Токио накануне с рабочим визитом. В четверг он примет участие в консультациях глав внешнеполитических и оборонных ведомств двух стран в формате "2+2", а также проведёт двусторонние переговоры с министром обороны страны Такэси Ивая.
ЦО СВ - главный военный оркестр Японии, создан в 1951 году. Находится в непосредственном подчинении командующего СВ. Оркестр участвует во всех ритуальных мероприятиях, проводимых с участием высшего военно-политического руководства страны: это визиты в Японию государственных и почётных гостей, официальных лиц, торжества по случаю национальных праздников, другие торжественные и памятные церемонии государственного уровня. Оркестр прославился главным образом благодаря мастерству исполнителей на духовых инструментах. Численность личного состава коллектива - свыше 100 человек, из них более 70 - музыканты.
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КультураСпасская башняМоскваЯпония
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