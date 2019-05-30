Оркестр Сил самообороны Японии выступит на "Спасской башне"

ТОКИО, 30 мая - РИА Новости. Центральный оркестр Сухопутных войск (ЦО СВ) Сил самообороны Японии (ССЯ) выступит на международном фестивале "Спасская башня-2019", который пройдёт в Москве с 23 августа по 1 сентября.

Руководство оркестра заверило в этом министра обороны России Сергея Шойгу, который находится в Японии с рабочим визитом. В четверг министр обороны посетил столичный гарнизон "Асака", где дислоцируется и ЦО СВ.

Шойгу прибыл в Токио накануне с рабочим визитом. В четверг он примет участие в консультациях глав внешнеполитических и оборонных ведомств двух стран в формате "2+2", а также проведёт двусторонние переговоры с министром обороны страны Такэси Ивая.