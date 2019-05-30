Парламент Казахстана ратифицировал соглашение о сотрудничестве ЕАЭС и Китая

НУР-СУЛТАН, 30 мая - РИА Новости. Депутаты сената (верхней палаты) парламента Казахстана в четверг одобрили ратификацию соглашения о торгово-экономическом сотрудничестве между Евразийским экономическим союзом и Китаем, передает корреспондент РИА Новости.

Ранее данный законопроект был рассмотрен и одобрен депутатами мажилиса (нижней палаты) парламента Казахстана.

По данным пресс-службы верхней палаты, соглашение, подписанное 17 мая 2018 года, направлено на создание условий для улучшения взаимной торговли между государствами-членами Евразийского экономического союза и Китаем.

В информации министерства национальной экономики Казахстана отмечается, что соглашение не предусматривает отмену и снижение пошлин во взаимной торговле. Положения соглашения позволят упростить процедуры технического регулирования, санитарные и фитосанитарные меры, которые применяются при взаимной торговле. Также документ охватывает вопросы таможенного сотрудничества, защиты прав интеллектуальной собственности.

Предусмотрен обмен информацией о применении мер защиты внутреннего рынка и предоставляемых субсидиях. В сфере электронной торговли соглашением предусматривается защита прав потребителей и их персональных данных. Стороны договорились заблаговременно обмениваться уведомлениями о мерах, которые могут ограничить взаимную торговлю.

В целях придания импульса дальнейшему развитию взаимодействия между государствами Евразийского экономического союза и Китаем предусмотрены основные направления развития отраслевого сотрудничества. Это сельское хозяйство, энергетика, транспорт, промышленная кооперация, технологии и инновации, финансы и окружающая среда.