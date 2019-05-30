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РИА Новости

Парламент Казахстана ратифицировал соглашение о сотрудничестве ЕАЭС и Китая

07:48
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© РИА Новости / Алексей Бабушкин / Перейти в фотобанкЗдание парламента Республики Казахстан. Архивное фото
Здание парламента Республики Казахстан. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Бабушкин
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Здание парламента Республики Казахстан. Архивное фото
НУР-СУЛТАН, 30 мая - РИА Новости. Депутаты сената (верхней палаты) парламента Казахстана в четверг одобрили ратификацию соглашения о торгово-экономическом сотрудничестве между Евразийским экономическим союзом и Китаем, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее данный законопроект был рассмотрен и одобрен депутатами мажилиса (нижней палаты) парламента Казахстана.
По данным пресс-службы верхней палаты, соглашение, подписанное 17 мая 2018 года, направлено на создание условий для улучшения взаимной торговли между государствами-членами Евразийского экономического союза и Китаем.
В информации министерства национальной экономики Казахстана отмечается, что соглашение не предусматривает отмену и снижение пошлин во взаимной торговле. Положения соглашения позволят упростить процедуры технического регулирования, санитарные и фитосанитарные меры, которые применяются при взаимной торговле. Также документ охватывает вопросы таможенного сотрудничества, защиты прав интеллектуальной собственности.
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Предусмотрен обмен информацией о применении мер защиты внутреннего рынка и предоставляемых субсидиях. В сфере электронной торговли соглашением предусматривается защита прав потребителей и их персональных данных. Стороны договорились заблаговременно обмениваться уведомлениями о мерах, которые могут ограничить взаимную торговлю.
В целях придания импульса дальнейшему развитию взаимодействия между государствами Евразийского экономического союза и Китаем предусмотрены основные направления развития отраслевого сотрудничества. Это сельское хозяйство, энергетика, транспорт, промышленная кооперация, технологии и инновации, финансы и окружающая среда.
Законопроект направляется на подпись президенту Казахстана.
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Сенат КазахстанаЕвразийский экономический союзКитайКазахстанЭкономика
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