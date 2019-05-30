Путин подписал закон об отмене пошлины при вывозе музыкальных инструментов

МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон об отмене госпошлины при временном вывозе из России дорогостоящих струнных музыкальных инструментов и установлении предельного размера госпошлины за выдачу разрешения на временный вывоз культурных ценностей. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Документ освобождает граждан от уплаты госпошлины за выдачу заключения на временный вывоз струнных музыкальных инструментов, представляющих собой культурную ценность. Предполагается, что эта льгота будет предоставляться только музыкантам, которые в связи с частыми поездками (гастроли, конкурсы и так далее) несут значительные финансовые затраты из-за уплаты госпошлины за каждый выезд.

Освобождение от уплаты госпошлины будет способствовать увеличению гастролирующих российских музыкантов, популяризации их творчества за рубежом, конкурентоспособности российских исполнителей, выступающих на международных конкурсах, считает правительство РФ, которое внесло проект закона.

Сейчас госпошлина за выдачу заключения (разрешительного документа) на временный вывоз культурных ценностей составляет 0,01% от их страховой стоимости. Законопроектом предлагается установить предельный размер этой госпошлины - 5 тысяч рублей. Аналогичный размер госпошлины устанавливается и при продлении срока временного вывоза таких ценностей.