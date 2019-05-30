Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-05-30T07:23Z
https://ria.ru/20190530/1555088894.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155193/48/1551934884_194:523:2906:2048_1036x0_80_0_0_75883c6483cef2144f4a6c050839d696.jpg
РИА Новости

Назарбаев стал почетным сенатором Казахстана

07:23
378
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПрезидент Казахстана Нурсултан Назарбаев. Архивное фото
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. Архивное фото
НУР-СУЛТАН, 30 мая - РИА Новости. Депутаты верхней палаты парламента Казахстана на пленарном заседании в четверг проголосовали за присвоение первому президенту Нурсултану Назарбаеву статуса "Почетный сенатор", передает корреспондент РИА Новости.
Возглавлявший Казахстан почти 30 лет Назарбаев сложил полномочия президента 20 марта. Главой государства стал Касым-Жомарт Токаев, который до этого был председателем сената (верхней палаты) парламента. Досрочные президентские выборы пройдут в Казахстане 9 июня. Кандидатами в президенты зарегистрированы семь человек, в том числе Токаев.
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев на праздновании Дня Народного единства
21 марта, 08:00
"Я приехал в Нурсултан!" Почему у Назарбаева не будет преемника
Токаев 20 марта в ходе своей инаугурации заявил, что считает необходимым присвоить Назарбаеву статус почетного сенатор. Тогда же он заявил, что все портреты и фотографии с изображением Назарбаева останутся "в качестве непременного атрибута публичных помещений, кабинетов государственных служащих, зданий, учебных заведений".
По данным пресс-службы палаты, статус "Почетный сенатор" присваивается Назарбаеву за "выдающийся вклад в формирование конституционно-правовых основ республики Казахстан как демократического, светского, правового и социального государства, а также в становление и развитие отечественного парламентаризма".
Нурсултан Назарбаев, ушедший с поста президента Казахстана
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

"Я принял решение прекратить свои полномочия в качестве президента", — заявил Нурсултан Назарбаев, выступая в эфире республиканских телеканалов.

Нурсултан Назарбаев на праздничном концерте в Астане
1 из 15

"Я принял решение прекратить свои полномочия в качестве президента", — заявил Нурсултан Назарбаев, выступая в эфире республиканских телеканалов.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Чернов

После отставки Назарбаев сохранит посты главы Совбеза и партии и останется членом Конституционного совета.

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев ставит автограф на своей новой книге Без правых и левых
2 из 15

После отставки Назарбаев сохранит посты главы Совбеза и партии и останется членом Конституционного совета.

© РИА Новости / Чернов
© РИА Новости / Паладин Леонид

В историю Казахстана Назарбаев вошел как руководитель в период обретения республикой "новой государственности".

Председатель Верховного Совета РСФСР Борис Ельцин и президент Казахской ССР Нурсултан Назарбаев на IV съезде народных депутатов СССР
3 из 15

В историю Казахстана Назарбаев вошел как руководитель в период обретения республикой "новой государственности".

© РИА Новости / Паладин Леонид
© РИА Новости

Нурсултан Назарбаев с внуками. Репродукция.

Президент Казахстана Нурсултан Абишевич Назарбаев со своими внуками
4 из 15

Нурсултан Назарбаев с внуками. Репродукция.

© РИА Новости
© РИА Новости / Сергей Субботин

На первых всенародных выборах президента Казахстана в декабре 1991 года Назарбаев получил поддержку 98,7% избирателей.

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев отвечает на вопросы журналистов
5 из 15

На первых всенародных выборах президента Казахстана в декабре 1991 года Назарбаев получил поддержку 98,7% избирателей.

© РИА Новости / Сергей Субботин
© РИА Новости / Алексей Бойцов

В 1995 году в результате всенародного референдума полномочия главы государства продлили до 2000 года.

Михаил Горбачев и Нурсултан Назарбаев в президиуме ХХVIII съезда КПСС Кремлевский Дворец съездов
6 из 15

В 1995 году в результате всенародного референдума полномочия главы государства продлили до 2000 года.

© РИА Новости / Алексей Бойцов
© РИА Новости

Назарбаев участвовал в выборах в 1999, 2005, 2011 и 2015 годах. Его всегда поддерживало большинство избирателей.

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев
7 из 15

Назарбаев участвовал в выборах в 1999, 2005, 2011 и 2015 годах. Его всегда поддерживало большинство избирателей.

© РИА Новости
© РИА Новости

Согласно конституции Казахстана, один человек не может быть избран президентом республики более двух раз подряд.

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поздравляет космонавтов космического корабля Союз ТМ - 19 с удачным завершением полета
8 из 15

Согласно конституции Казахстана, один человек не может быть избран президентом республики более двух раз подряд.

© РИА Новости
© РИА Новости / Борис Бабанов

Ограничение не распространяется на первого президента Казахстана, лидера нации – Назарбаева.

Президент СССР Михаил Горбачев и президент Казахстана Нурсултан Назарбаев с женами
9 из 15

Ограничение не распространяется на первого президента Казахстана, лидера нации – Назарбаева.

© РИА Новости / Борис Бабанов
© РИА Новости / Г. Качкин

Борис Ельцин и Нурсултан Назарбаев во время визит российского лидера в Казахстан в 1991 году.

Президент России Борис Ельцин и Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев во время посещения конного завода
10 из 15

Борис Ельцин и Нурсултан Назарбаев во время визит российского лидера в Казахстан в 1991 году.

© РИА Новости / Г. Качкин
© РИА Новости / Бондаренко Сергей, Отрабаев Бола / Перейти в фотобанк

Все годы правления Назарбаев придерживался принципа, что руководитель страны должен создать достойные условия жизни для граждан.

Инаугурация президента Казахстана Нурсултана Назарбаева
11 из 15

Все годы правления Назарбаев придерживался принципа, что руководитель страны должен создать достойные условия жизни для граждан.

© РИА Новости / Бондаренко Сергей, Отрабаев Бола
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанк

Политические преобразования должны осуществляться не спеша, с учетом ментальности граждан, настаивал Назарбаев.

Заседание Высшего Евразийского экономического совета
12 из 15

Политические преобразования должны осуществляться не спеша, с учетом ментальности граждан, настаивал Назарбаев.

© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанк

Назарбаев был убежден, что поспешная демократизация может стать причиной конфликтов и подорвать стабильность.

Президент РФ Дмитрий Медведев и президент Казахстана Нурсултан Назарбаев на 62-м этаже башни Федерация
13 из 15

Назарбаев был убежден, что поспешная демократизация может стать причиной конфликтов и подорвать стабильность.

© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Сергей Величкин

Одним из предметов гордости Назарбаев считал межнациональный мир в Казахстане, где проживают более 130 этносов.

Президенты России и Казахстана Владимир Путин и Нурсултан Назарбаев во время отдыха на горнолыжном курорте Чимбулак в Казахстане
14 из 15

Одним из предметов гордости Назарбаев считал межнациональный мир в Казахстане, где проживают более 130 этносов.

© РИА Новости / Сергей Величкин
© РИА Новости / Владимир Бахуревич / Перейти в фотобанк

Нурсултан Назарбаев с супругой на избирательном участке в 2011 году.

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев с супругой на избирательном участке принимают участие в голосовании
15 из 15

Нурсултан Назарбаев с супругой на избирательном участке в 2011 году.

© РИА Новости / Владимир Бахуревич
Перейти в фотобанк
1 из 15

"Я принял решение прекратить свои полномочия в качестве президента", — заявил Нурсултан Назарбаев, выступая в эфире республиканских телеканалов.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
2 из 15

После отставки Назарбаев сохранит посты главы Совбеза и партии и останется членом Конституционного совета.

© РИА Новости / Чернов
3 из 15

В историю Казахстана Назарбаев вошел как руководитель в период обретения республикой "новой государственности".

© РИА Новости / Паладин Леонид
4 из 15

Нурсултан Назарбаев с внуками. Репродукция.

© РИА Новости
5 из 15

На первых всенародных выборах президента Казахстана в декабре 1991 года Назарбаев получил поддержку 98,7% избирателей.

© РИА Новости / Сергей Субботин
6 из 15

В 1995 году в результате всенародного референдума полномочия главы государства продлили до 2000 года.

© РИА Новости / Алексей Бойцов
7 из 15

Назарбаев участвовал в выборах в 1999, 2005, 2011 и 2015 годах. Его всегда поддерживало большинство избирателей.

© РИА Новости
8 из 15

Согласно конституции Казахстана, один человек не может быть избран президентом республики более двух раз подряд.

© РИА Новости
9 из 15

Ограничение не распространяется на первого президента Казахстана, лидера нации – Назарбаева.

© РИА Новости / Борис Бабанов
10 из 15

Борис Ельцин и Нурсултан Назарбаев во время визит российского лидера в Казахстан в 1991 году.

© РИА Новости / Г. Качкин
11 из 15

Все годы правления Назарбаев придерживался принципа, что руководитель страны должен создать достойные условия жизни для граждан.

© РИА Новости / Бондаренко Сергей, Отрабаев Бола
Перейти в фотобанк
12 из 15

Политические преобразования должны осуществляться не спеша, с учетом ментальности граждан, настаивал Назарбаев.

© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
13 из 15

Назарбаев был убежден, что поспешная демократизация может стать причиной конфликтов и подорвать стабильность.

© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в фотобанк
14 из 15

Одним из предметов гордости Назарбаев считал межнациональный мир в Казахстане, где проживают более 130 этносов.

© РИА Новости / Сергей Величкин
15 из 15

Нурсултан Назарбаев с супругой на избирательном участке в 2011 году.

© РИА Новости / Владимир Бахуревич
Перейти в фотобанк
100110
Обсудить 0
Сенат КазахстанаНурсултан НазарбаевКазахстанВ мире
Рекомендуем
14 мая 2017. На церемонии открытия Международного форума Один пояс, один путь
В Китае заявили о готовности усилить взаимодействие с Россией по Венесуэле
РИА
Новости
Министр обороны Российской Федерации Серегей Шойгу во время визита Японию. 30 мая 2019
Шойгу ознакомился с работой боевого командования Сухопутных войск Японии
Марш против ограничения прав на аборты в США. Архивное фото
Парламент Луизианы одобрил запрет абортов с шестой недели беременности
Как содержат московские дороги
Добрый путь. Как содержат московские дороги
Лента
новостей
Здание парламента Республики Казахстан. Архивное фото
Парламент Казахстана ратифицировал соглашение о сотрудничестве ЕАЭС и Китая
На месте крушения вертолета Ми-8 ВС Украины в Ровенской области
При крушении вертолета на Украине погибли четыре человека
Председатель комитета Государственной Думы РФ по обороне Владимир Шаманов
Россия будет готова к переговорам по ДРСМД при инициативе США, заявили в ГД
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Кремль пока не получал от США предложений по встрече Путина и Трампа на G20
Военнослужащий Народной милиции ЛНР на позициях у линии соприкосновения в Донбассе. Архивное фото
В ЛНР сообщили о трех обстрелах за сутки со стороны украинских силовиков
Венесуэльская оппозиция оценила результаты встречи с властями страны в Осло
Михаил Саакашвили. Архивное фото
Саакашвили заявил, что у него не было личных конфликтов с Аваковым
Девочка Сайби при рождении весившая 245 граммов в госпитале Sharp Mary Birch
В США выходили самого маленького в мире ребенка
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман и председатель Верховной рады Украины Андрей Парубий на заседании Верховной рады Украины. 30 мая 2019
Рада отказалась принять отставку Гройсмана
Петр Порошенко
Порошенко вступил в партию "Европейская Солидарность"
Саудовская Аравия осудила нападения, угрожающие поставкам нефти
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:50Путин поддержал внедрение российских сенсоров для беспилотного транспорта
15:46Россия и Узбекистан подписали документ о взаимном признании образования
15:45Компаниям надо обеспечить захват рынка с учетом ИИ, заявил Путин
15:45Саакашвили заявил о готовности вести переговоры с Галустяном
15:44Путин заявил о необходимости плана по развитию искусственного интеллекта
15:43Замминистра транспорта Италии осудили за коррупцию
15:41В Сальвадоре после сильного землетрясения произошли 16 повторных толчков
15:39В ростовском университете из-за пожара эвакуировали 1,5 тысячи человек
15:38Переизбран лидер Российского еврейского конгресса
15:35Сотрудников московского управления на транспорте СК задержали за взятку
15:35Российский сотрудник миссии ООН Краснощеков покинул Косово
15:35Греф призвал устранить дефицит специалистов по искусственному интеллекту
15:33Греф попросил Путина о спецстатусе для Москвы для обкатки технологий ИИ
15:33Набиуллина заявила, что говорить о действиях по ключевой ставке рано
15:25Угроза вмешательства США в выборы бесперспективна, заявили в Крыму
15:22Прокуратура выяснит причины срыва ЕГЭ в двух школах Иваново
15:22В Сальвадоре не зафиксировали признаков цунами после сильного землетрясения
15:19Канцлером Австрии впервые может стать женщина, сообщили СМИ
15:19Подросток, напавший на саратовскую школу, не имел психиатрических диагнозов
15:19Подросток, совершивший нападение в саратовской школе, был недоволен классом
Лента новостейМолния