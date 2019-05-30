Назарбаев стал почетным сенатором Казахстана

НУР-СУЛТАН, 30 мая - РИА Новости. Депутаты верхней палаты парламента Казахстана на пленарном заседании в четверг проголосовали за присвоение первому президенту Нурсултану Назарбаеву статуса "Почетный сенатор", передает корреспондент РИА Новости.

Возглавлявший Казахстан почти 30 лет Назарбаев сложил полномочия президента 20 марта. Главой государства стал Касым-Жомарт Токаев, который до этого был председателем сената (верхней палаты) парламента. Досрочные президентские выборы пройдут в Казахстане 9 июня. Кандидатами в президенты зарегистрированы семь человек, в том числе Токаев.

Токаев 20 марта в ходе своей инаугурации заявил, что считает необходимым присвоить Назарбаеву статус почетного сенатор. Тогда же он заявил, что все портреты и фотографии с изображением Назарбаева останутся "в качестве непременного атрибута публичных помещений, кабинетов государственных служащих, зданий, учебных заведений".