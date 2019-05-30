Назарбаев стал почетным сенатором Казахстана

"Я принял решение прекратить свои полномочия в качестве президента", — заявил Нурсултан Назарбаев, выступая в эфире республиканских телеканалов.
"Я принял решение прекратить свои полномочия в качестве президента", — заявил Нурсултан Назарбаев, выступая в эфире республиканских телеканалов.
После отставки Назарбаев сохранит посты главы Совбеза и партии и останется членом Конституционного совета.
После отставки Назарбаев сохранит посты главы Совбеза и партии и останется членом Конституционного совета.
В историю Казахстана Назарбаев вошел как руководитель в период обретения республикой "новой государственности".
В историю Казахстана Назарбаев вошел как руководитель в период обретения республикой "новой государственности".
На первых всенародных выборах президента Казахстана в декабре 1991 года Назарбаев получил поддержку 98,7% избирателей.
На первых всенародных выборах президента Казахстана в декабре 1991 года Назарбаев получил поддержку 98,7% избирателей.
В 1995 году в результате всенародного референдума полномочия главы государства продлили до 2000 года.
В 1995 году в результате всенародного референдума полномочия главы государства продлили до 2000 года.
Назарбаев участвовал в выборах в 1999, 2005, 2011 и 2015 годах. Его всегда поддерживало большинство избирателей.
Назарбаев участвовал в выборах в 1999, 2005, 2011 и 2015 годах. Его всегда поддерживало большинство избирателей.
Согласно конституции Казахстана, один человек не может быть избран президентом республики более двух раз подряд.
Согласно конституции Казахстана, один человек не может быть избран президентом республики более двух раз подряд.
Ограничение не распространяется на первого президента Казахстана, лидера нации – Назарбаева.
Ограничение не распространяется на первого президента Казахстана, лидера нации – Назарбаева.
Борис Ельцин и Нурсултан Назарбаев во время визит российского лидера в Казахстан в 1991 году.
Борис Ельцин и Нурсултан Назарбаев во время визит российского лидера в Казахстан в 1991 году.
Все годы правления Назарбаев придерживался принципа, что руководитель страны должен создать достойные условия жизни для граждан.
Все годы правления Назарбаев придерживался принципа, что руководитель страны должен создать достойные условия жизни для граждан.
Политические преобразования должны осуществляться не спеша, с учетом ментальности граждан, настаивал Назарбаев.
Политические преобразования должны осуществляться не спеша, с учетом ментальности граждан, настаивал Назарбаев.
Назарбаев был убежден, что поспешная демократизация может стать причиной конфликтов и подорвать стабильность.
Назарбаев был убежден, что поспешная демократизация может стать причиной конфликтов и подорвать стабильность.
Одним из предметов гордости Назарбаев считал межнациональный мир в Казахстане, где проживают более 130 этносов.
Одним из предметов гордости Назарбаев считал межнациональный мир в Казахстане, где проживают более 130 этносов.
Нурсултан Назарбаев с супругой на избирательном участке в 2011 году.
Нурсултан Назарбаев с супругой на избирательном участке в 2011 году.
"Я принял решение прекратить свои полномочия в качестве президента", — заявил Нурсултан Назарбаев, выступая в эфире республиканских телеканалов.
После отставки Назарбаев сохранит посты главы Совбеза и партии и останется членом Конституционного совета.
В историю Казахстана Назарбаев вошел как руководитель в период обретения республикой "новой государственности".
На первых всенародных выборах президента Казахстана в декабре 1991 года Назарбаев получил поддержку 98,7% избирателей.
В 1995 году в результате всенародного референдума полномочия главы государства продлили до 2000 года.
Назарбаев участвовал в выборах в 1999, 2005, 2011 и 2015 годах. Его всегда поддерживало большинство избирателей.
Согласно конституции Казахстана, один человек не может быть избран президентом республики более двух раз подряд.
Ограничение не распространяется на первого президента Казахстана, лидера нации – Назарбаева.
Борис Ельцин и Нурсултан Назарбаев во время визит российского лидера в Казахстан в 1991 году.
Все годы правления Назарбаев придерживался принципа, что руководитель страны должен создать достойные условия жизни для граждан.
Политические преобразования должны осуществляться не спеша, с учетом ментальности граждан, настаивал Назарбаев.
Назарбаев был убежден, что поспешная демократизация может стать причиной конфликтов и подорвать стабильность.
Одним из предметов гордости Назарбаев считал межнациональный мир в Казахстане, где проживают более 130 этносов.
Нурсултан Назарбаев с супругой на избирательном участке в 2011 году.