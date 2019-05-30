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РИА Новости

Шойгу ознакомился с работой боевого командования Сухопутных войск Японии

07:11
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© Фото : Минобороны РоссииМинистр обороны Российской Федерации Серегей Шойгу во время визита Японию. 30 мая 2019
Министр обороны Российской Федерации Серегей Шойгу во время визита Японию. 30 мая 2019
© Фото : Минобороны России
ТОКИО, 30 мая – РИА Новости. Министр обороны России Сергей Шойгу в четверг ознакомился с работой боевого командования Сухопутных войск (БК СВ) Сил самообороны Японии, которое дислоцируется в столичном гарнизоне "Асака".
Японские военные отмечают, что Шойгу стал первым из иностранных глав военных ведомств, посетившим данный орган управления из состава национальных Сил самообороны, который был сформирован в марте 2018 года на базе штаба центрального командования Сил быстрого реагирования.
БК СВ - высший орган оперативного управления этого вида Вооружённых сил (ВС) Японии. Он предназначен для организации и руководства решением задач, возложенных на сухопутные войска в мирное и военное время, управления силами, подчинёнными непосредственно командующему. БК СВ подчинено начальнику Объединённого штаба Сил самообороны Японии (ССЯ).
Гарнизон "Асака" расположен на северо-западной окраине Токио (район Нерима), общая площадь 91 гектар. Наряду с БК СВ здесь расположены несколько штабов и воинские части, транспортное училище СВ, военное училище физической культуры ССЯ, Центральный оркестр СВ и отряд подготовки женщин-военнослужащих.
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В гарнизоне также функционирует центр общественных связей СВ. На его базе организуются экскурсии для японских граждан с целью ознакомления населения с историей ССЯ, представлен ряд образцов вооружения и военной техники.
Раз в три года территория городка используется для проведения парадов, организуемых поочерёдно видами ВС Японии.
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Министерство обороны РФСергей ШойгуЯпонияРоссияВ мире
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