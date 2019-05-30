Шойгу ознакомился с работой боевого командования Сухопутных войск Японии

Министр обороны Российской Федерации Серегей Шойгу во время визита Японию. 30 мая 2019

© Фото : Минобороны России Министр обороны Российской Федерации Серегей Шойгу во время визита Японию. 30 мая 2019

ТОКИО, 30 мая – РИА Новости. Министр обороны России Сергей Шойгу в четверг ознакомился с работой боевого командования Сухопутных войск (БК СВ) Сил самообороны Японии, которое дислоцируется в столичном гарнизоне "Асака".

Японские военные отмечают, что Шойгу стал первым из иностранных глав военных ведомств, посетившим данный орган управления из состава национальных Сил самообороны, который был сформирован в марте 2018 года на базе штаба центрального командования Сил быстрого реагирования.

БК СВ - высший орган оперативного управления этого вида Вооружённых сил (ВС) Японии. Он предназначен для организации и руководства решением задач, возложенных на сухопутные войска в мирное и военное время, управления силами, подчинёнными непосредственно командующему. БК СВ подчинено начальнику Объединённого штаба Сил самообороны Японии (ССЯ).

Гарнизон "Асака" расположен на северо-западной окраине Токио (район Нерима), общая площадь 91 гектар. Наряду с БК СВ здесь расположены несколько штабов и воинские части, транспортное училище СВ, военное училище физической культуры ССЯ, Центральный оркестр СВ и отряд подготовки женщин-военнослужащих.

В гарнизоне также функционирует центр общественных связей СВ. На его базе организуются экскурсии для японских граждан с целью ознакомления населения с историей ССЯ, представлен ряд образцов вооружения и военной техники.