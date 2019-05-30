Утонувший в Венгрии катер нашли в сотнях метров от места ЧП, сообщают СМИ

Ранее сообщалось, что прогулочный катер после столкновения с другим судном затонул на Дунае у здания парламента в центре Будапешта, на борту были 34 человека: 32 туриста из Южной Кореи и два члена экипажа. Семь туристов погибли, еще семь человек госпитализированы, остальных ищут. По другим данным, пропавшими числятся 19 человек.