Утонувший в Венгрии катер нашли в сотнях метров от места ЧП, сообщают СМИ

В катер, пришвартованный у здания парламента, врезалась другая лодка.
Семь человек погибли, 21 пропал без вести, еще семь были спасены.
Катер с туристами утонул практически сразу после столкновения, говорят в полиции.
Катер с туристами утонул практически сразу после столкновения, говорят в полиции.
Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин распорядился сотрудничать с властями Венгрии в спасении людей.
Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин распорядился сотрудничать с властями Венгрии в спасении людей.
Поиски на реке продолжаются.
Поиски на реке продолжаются.
Между тем в службе скорой помощи называют шансы найти пропавших людей живыми минимальными.
Между тем в службе скорой помощи называют шансы найти пропавших людей живыми минимальными.
В катер, пришвартованный у здания парламента, врезалась другая лодка.
Семь человек погибли, 21 пропал без вести, еще семь были спасены.
Катер с туристами утонул практически сразу после столкновения, говорят в полиции.
Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин распорядился сотрудничать с властями Венгрии в спасении людей.
Поиски на реке продолжаются.
Между тем в службе скорой помощи называют шансы найти пропавших людей живыми минимальными.