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РИА Новости

Утонувший в Венгрии катер нашли в сотнях метров от места ЧП, сообщают СМИ

06:50
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© AP Photo / Peter LakatosСотрудники полиции в районе крушения катера в Будапеште. 30 мая 2019
Сотрудники полиции в районе крушения катера в Будапеште. 30 мая 2019
© AP Photo / Peter Lakatos
Сотрудники полиции в районе крушения катера в Будапеште. 30 мая 2019
МОСКВА, 30 мая – РИА Новости. Ушедший под воду с южнокорейскими туристами катер нашли в нескольких сотнях метров от места столкновения, рассказала корреспондент венгерского телеканала М1 Мария Лопатто.
Ранее сообщалось, что прогулочный катер после столкновения с другим судном затонул на Дунае у здания парламента в центре Будапешта, на борту были 34 человека: 32 туриста из Южной Кореи и два члена экипажа. Семь туристов погибли, еще семь человек госпитализированы, остальных ищут. По другим данным, пропавшими числятся 19 человек.
Крушение катера с туристами в Будапеште
© AFP 2019 / Gergely Besenyei

В катер, пришвартованный у здания парламента, врезалась другая лодка.

Спасательные службы в районе крушения катера в Будапеште
1 из 10

В катер, пришвартованный у здания парламента, врезалась другая лодка.

© AFP 2019 / Gergely Besenyei
© REUTERS / Bernadett Szabo

Из-за столкновения прогулочное судно перевернулось.

Спасательные службы в районе крушения катера в Будапеште
2 из 10

Из-за столкновения прогулочное судно перевернулось.

© REUTERS / Bernadett Szabo
© AFP 2019 / Gergely Besenyei

Все пассажиры оказались в воде.

Сотрудник посольства Южной Кореи в Будапеште в районе крушения катера
3 из 10

Все пассажиры оказались в воде.

© AFP 2019 / Gergely Besenyei
© AFP 2019 / Gergely Besenyei

Семь человек погибли, 21 пропал без вести, еще семь были спасены.

Спасательные службы в районе крушения катера в Будапеште
4 из 10

Семь человек погибли, 21 пропал без вести, еще семь были спасены.

© AFP 2019 / Gergely Besenyei
© AP Photo / MTI / Peter Lakatos

Катер с туристами утонул практически сразу после столкновения, говорят в полиции.

Спасательная операция после крушения прогулочного катера на Дунае в Будапеште. 30 мая 2019
5 из 10

Катер с туристами утонул практически сразу после столкновения, говорят в полиции.

© AP Photo / MTI / Peter Lakatos
© AFP 2019 / Gergely Besenyei

Полиция начала уголовное расследование.

Полиция в районе крушения катера в Будапеште
6 из 10

Полиция начала уголовное расследование.

© AFP 2019 / Gergely Besenyei
© AFP 2019 / Gergely Besenyei

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин распорядился сотрудничать с властями Венгрии в спасении людей.

Полиция в районе крушения катера в Будапеште
7 из 10

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин распорядился сотрудничать с властями Венгрии в спасении людей.

© AFP 2019 / Gergely Besenyei
© REUTERS / Bernadett Szabo

К утру ушедший под воду катер нашли в 700 метрах от парламента.

Полиция в районе крушения катера в Будапеште
8 из 10

К утру ушедший под воду катер нашли в 700 метрах от парламента.

© REUTERS / Bernadett Szabo
© AP Photo / Peter Lakatos/MTI

Поиски на реке продолжаются.

Спасательная операция после крушения прогулочного катера на Дунае в Будапеште
9 из 10

Поиски на реке продолжаются.

© AP Photo / Peter Lakatos/MTI
© AFP 2019 / Gergely Besenyei

Между тем в службе скорой помощи называют шансы найти пропавших людей живыми минимальными.

Полиция в районе крушения катера в Будапеште
10 из 10

Между тем в службе скорой помощи называют шансы найти пропавших людей живыми минимальными.

© AFP 2019 / Gergely Besenyei
1 из 10

В катер, пришвартованный у здания парламента, врезалась другая лодка.

© AFP 2019 / Gergely Besenyei
2 из 10

Из-за столкновения прогулочное судно перевернулось.

© REUTERS / Bernadett Szabo
3 из 10

Все пассажиры оказались в воде.

© AFP 2019 / Gergely Besenyei
4 из 10

Семь человек погибли, 21 пропал без вести, еще семь были спасены.

© AFP 2019 / Gergely Besenyei
5 из 10

Катер с туристами утонул практически сразу после столкновения, говорят в полиции.

© AP Photo / MTI / Peter Lakatos
6 из 10

Полиция начала уголовное расследование.

© AFP 2019 / Gergely Besenyei
7 из 10

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин распорядился сотрудничать с властями Венгрии в спасении людей.

© AFP 2019 / Gergely Besenyei
8 из 10

К утру ушедший под воду катер нашли в 700 метрах от парламента.

© REUTERS / Bernadett Szabo
9 из 10

Поиски на реке продолжаются.

© AP Photo / Peter Lakatos/MTI
10 из 10

Между тем в службе скорой помощи называют шансы найти пропавших людей живыми минимальными.

© AFP 2019 / Gergely Besenyei
"Прогулочный корабль в результате столкновения ушел под воду. Его долго искали. Сейчас его нашли в самом центре города, у острова Маргарита (700 метров от парламента)", - сказала Лопатто в эфире телеканала "Россия 24".
Она добавила, что в городе идет большая спасательная операция, к ней привлечены военные.
Ближайшая пресс-конференция по ситуации запланирована на 10 утра, сказала Лопатто.
Два судна под флагом Танзании горят в районе Керченского пролива. 21 января 2019
21 января, 22:23
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