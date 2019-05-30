МИД Китая: Путин и Си Цзиньпин подпишут в июне два политических заявления

ПЕКИН, 30 мая – РИА Новости. Россия и Китай опубликуют два политических заявления во время визита председателя КНР Си Цзиньпина в РФ, сообщил в четверг заместитель министра иностранных дел Чжан Ханьхуэй.

Си Цзиньпин 5-7 июня посетит Россию с государственным визитом и примет участие в работе ПМЭФ в Санкт-Петербурге. Государственный визит пройдет в Москве, а после китайский лидер отправится в Петербург.

"Во время визита лидеры двух стран подпишут и опубликуют два важных совместных документа. Первый – заявление о российско-китайских отношениях, в котором будет обозначен всесторонний план развития и сотрудничества двух стран", - заявил на брифинге Чжан Ханьхуэй.

Второй документ будет касаться вопросов международной стратегической стабильности.

"Документ будет отражать приверженность России и Китая принципам мультилатерализма, совместному реагированию на вызовы в области стратегической безопасности, укреплению общей позиций и решимости по стратегическому взаимодействия в актуальных вопросах стратегической безопасности", - добавил китайский дипломат.