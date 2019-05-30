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РИА Новости

МИД Китая: Путин и Си Цзиньпин подпишут в июне два политических заявления

06:35
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© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин. Архивное фото
Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин. Архивное фото
© POOL
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин. Архивное фото
ПЕКИН, 30 мая – РИА Новости. Россия и Китай опубликуют два политических заявления во время визита председателя КНР Си Цзиньпина в РФ, сообщил в четверг заместитель министра иностранных дел Чжан Ханьхуэй.
Си Цзиньпин 5-7 июня посетит Россию с государственным визитом и примет участие в работе ПМЭФ в Санкт-Петербурге. Государственный визит пройдет в Москве, а после китайский лидер отправится в Петербург.
"Во время визита лидеры двух стран подпишут и опубликуют два важных совместных документа. Первый – заявление о российско-китайских отношениях, в котором будет обозначен всесторонний план развития и сотрудничества двух стран", - заявил на брифинге Чжан Ханьхуэй.
Второй документ будет касаться вопросов международной стратегической стабильности.
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"Документ будет отражать приверженность России и Китая принципам мультилатерализма, совместному реагированию на вызовы в области стратегической безопасности, укреплению общей позиций и решимости по стратегическому взаимодействия в актуальных вопросах стратегической безопасности", - добавил китайский дипломат.
Ожидается, что помимо политических документов, стороны также подпишут и ряд соглашений по двустороннему сотрудничеству в разных сферах.
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