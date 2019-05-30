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РИА Новости

В ООН призвали Испанию освободить трех каталонских политиков

06:27
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© РИА Новости / Джорди Бойшареу / Перейти в фотобанкУчастники акции протеста в Барселоне. Архивное фото
Участники акции протеста в Барселоне. Архивное фото
© РИА Новости / Джорди Бойшареу
Перейти в фотобанк
Участники акции протеста в Барселоне. Архивное фото
МАДРИД, 30 мая – РИА Новости. Рабочая группа по произвольным задержаниям Совета по правам человека ООН заявила, что Испания должна освободить трех политиков, находящихся в предварительном заключении в связи с предъявленными им обвинениями по делу о проведении незаконного референдума о независимости Каталонии.
По мнению группы, испанское правительство должно изучить "произвольное" решение отказать в освобождении бывшему заместителю председателя женералитета Ориолу Жункерасу, а также общественным активистам Жорди Санчесу и Жорди Куишару.
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В докладе говорится, что лишение свободы этих политиков нарушает принципы Всеобщей декларации прав человека. Группа также считает, что правительство Испании должно "безотлагательно" принять меры – необходимо освободить заключенных, обвиняемые должны получить компенсации, должно быть проведено "полное и независимое расследование".
В настоящее время в Верховном суде Испании проходят слушания по делу о проведении референдума и провозглашении независимости в октябре 2017 года, обвиняемыми по которому проходят 12 политиков, в том числе Санчес, Куишар и Жункерас. Последнее заседание должно состояться 12 июня, после чего суд должен будет принять решение.
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"Особенно серьезно, что эта рабочая группа выпустила доклад незадолго до того, как будет направлено на вынесение вердикта дело, которое рассматривает Верховный суд. Вызывающее сожаление обстоятельно, которое можно интерпретировать как вмешательство в идущий уголовный процесс", - заявили в правительстве Испании.
"Авторы доклада не знают, в каких преступлениях обвиняют в Испании инициаторов жалобы. Кроме того, они считают, что в Испании законно проводить референдум о независимости части территории, хотя это явно противоречит испанской Конституции", - говорится в заявлении правительства. Также испанские власти обратили внимание, что авторы доклада "не принимают во внимание принцип разделения властей и судебной независимости, поскольку просят правительство Испании принять меры, которые относятся только к сфере судебной власти".
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Противостояние Мадрида и БарселоныВласти Каталонии планируют провести 1 октября референдум о независимости, который не признает испанское правительство. Чем примечателен один из самых знаменитых регионов Испании и что по поводу предстоящего голосования о независимости думают каталонцы и испанцы — смотрите в инфографике Ria.ru
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Жорди СанчесКаталонияООНИспанияВ мире
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