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РИА Новости

Пожизненный приговор новосибирскому серийному убийце вступил в силу

06:22
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкБывший милиционер Евгений Чуплинский в Новосибирском областном суде. Архивное фото
Бывший милиционер Евгений Чуплинский в Новосибирском областном суде. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Бывший милиционер Евгений Чуплинский в Новосибирском областном суде. Архивное фото
НОВОСИБИРСК, 30 мая — РИА Новости. Вступил в силу приговор о пожизненном заключении бывшего милиционера Евгения Чуплинского, осужденного за убийство 19 женщин в Новосибирске, сообщила региональная прокуратура.
Верховный суд отклонил апелляцию его защиты.
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По данным следствия, с осени 1998-го по июль 2005 года Чуплинский на улице знакомился с молодыми женщинами, предлагал вместе провести время. Согласившись, они садились к нему в машину. Он увозил их в безлюдные места, где убивал.
Потом Чуплинский расчленял тела жертв и выбрасывал в разных местах города. На раскрытие преступлений потребовалось более десяти лет.
Судмедэкспертиза в целом признала его вменяемым и в то же время склонным к гомицидомании и некросадизму. Утверждается, что он мог осознавать опасность своих действий.
В феврале 2018-го вердиктом присяжных заседателей его признали виновным в совершении убийств 19 женщин и краже телефона одной из потерпевших.
Отбывать наказание он будет в исправительной колонии особого режима. Также ему предстоит выплатить родственникам погибших пять миллионов рублей.
Игорь Барыбин
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