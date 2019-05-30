Приходько: ежегодно в Россию приезжают 2,5 миллиона граждан Узбекистана

МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Около 2,5 миллиона граждан Узбекистана ежегодно въезжают в Россию, большинство для трудоустройства, но многие прибегают к услугам фирм-посредников, чья деятельность иногда непрозрачна, так что госорганам двух стран не всегда удается обеспечить защиту трудовых прав мигрантов, сообщил РИА Новости первый замглавы аппарата правительства России Сергей Приходько в преддверии визита премьера Дмитрия Медведева в Узбекистан.

"Ежегодно в Россию въезжает порядка 2,5 миллиона граждан Узбекистана, большинство - с целью трудоустройства. Для поиска работы и помощи в трудоустройстве, в том числе в получении необходимых документов и патента, многие трудящиеся-мигранты пользуются услугами посреднических структур, деятельность которых не всегда прозрачна. В результате госорганы России и Узбекистана не обладают всей полнотой информации о трудоустройстве мигрантов, условиях их работы, что не позволяет обеспечить надлежащую защиту их трудовых прав и законных интересов", - сказал Приходько.

Он напомнил, что для регулирования миграционных потоков 5 апреля 2017 года было заключено межправительственное соглашение об организованном наборе граждан Узбекистана для временной работы в России. В соответствии с ним принимающей стороной мигрантов выступает российский работодатель, а отправляющей – специально созданное агентство по внешней трудовой миграции при министерстве занятости и трудовых отношений Узбекистана.

"Порядок набора работников - от заявки работодателя, организации подготовки сотрудника до заключения трудового договора - закреплен соответствующим соглашением, что гарантирует работодателю требуемую квалификацию, а работнику - надлежащие условия труда и защиту трудовых прав", - сказал Приходько.

Отвечая на вопрос о возможном увеличении количества программ по приглашению трудовых мигрантов из Узбекистана, он сказал, что для граждан стран, которым для въезда в Россию не нужна виза, трудовые квоты не применяются.

"Иными словами, гражданам Узбекистана не требуется приглашение на въезд, поэтому они имеют возможность самостоятельного поиска работы на территории России либо могут воспользоваться системой организованного набора. Для трудоустройства в субъекте Российской Федерации гражданину Узбекистана достаточно оформить в территориальном подразделении МВД России патент, который дает право осуществления трудовой деятельности у любого работодателя", - сказал Приходько.

Он отметил, что с 2018 года реализуется пилотный проект по отработке механизма организованного набора трудовых мигрантов из Узбекистана с участием государственных служб занятости Красноярского края, Ленинградской области и Татарстана. "Проект рассчитан до конца 2019 года, по итогам полученный опыт будет предложен для внедрения во всех субъектах Российской Федерации", - рассказал собеседник агентства.

Приходько также сообщил, что работа по открытию в Узбекистане филиала Московского инженерно-физического института, где планируется готовить кадры для работы на АЭС, которую построят в рамках межправительственного соглашения, идет по плану - в соответствии с утвержденной в декабре 2018 года дорожной картой.