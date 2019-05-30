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РИА Новости

Си Цзиньпин откроет павильон панд в Московском зоопарке

05:54
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© РИА Новости / Михаил Сербин / Перейти в фотобанкБольшая панда. Архивное фото
Большая панда. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Сербин
Перейти в фотобанк
Большая панда. Архивное фото
ПЕКИН, 30 мая – РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин примет участие в торжественной церемонии открытия павильона для двух панд, переданных Китаем Московскому зоопарку, сообщил в четверг замглавы МИД КНР Чжан Ханьхуэй.
Двух больших панда – Диндин и Жуи передали Московскому зоопарку 29 апреля.
"Во время встречи председателя Си Цзинпьина и президента (России Владимира) Путина в Пекине в апреле китайская сторона объявила, что передаст России пару больших панд для проведения совместных исследований. Эти панды уже в Московском зоопарке. Во время визита пройдет церемония открытия павильона панд", - сообщил на брифинге Чжан Ханьхуэй.
Он выразил уверенность в том, что "посланники дружбы" добавят атмосферу радости и дружбы в празднование 70-летия российско-китайских отношений, и вызовут "пандоманию" в России.
Большая панда, бамбуковый медведь — млекопитающее, родиной которого является центральный Китай. Большая панда - исчезающий вид и находится в КНР под особой защитой государства. Кроме того, панда является символом Китая и занимает особое место в дипломатии Пекина. Отправка этих животных в различные страны уже стала традицией, которую нередко называют "дипломатией панд".
Большие панды играют во время мероприятия, посвященного празднованию китайского лунного Нового года в центре панд Шеньшупин в Волонге, провинция Сычуань, Китай
3 февраля, 00:03
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Московский зоопаркСи ЦзиньпинМоскваКитайРоссияВ мире
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