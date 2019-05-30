Си Цзиньпин откроет павильон панд в Московском зоопарке

ПЕКИН, 30 мая – РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин примет участие в торжественной церемонии открытия павильона для двух панд, переданных Китаем Московскому зоопарку, сообщил в четверг замглавы МИД КНР Чжан Ханьхуэй.

Двух больших панда – Диндин и Жуи передали Московскому зоопарку 29 апреля.

"Во время встречи председателя Си Цзинпьина и президента (России Владимира) Путина в Пекине в апреле китайская сторона объявила, что передаст России пару больших панд для проведения совместных исследований. Эти панды уже в Московском зоопарке. Во время визита пройдет церемония открытия павильона панд", - сообщил на брифинге Чжан Ханьхуэй.

Он выразил уверенность в том, что "посланники дружбы" добавят атмосферу радости и дружбы в празднование 70-летия российско-китайских отношений, и вызовут "пандоманию" в России.