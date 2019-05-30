Украинцев предупредили о росте цен на бензин из-за России

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) предупредил о возможном росте цен на бензин из-за ограничений на экспорт нефтепродуктов из России. Заявление опубликовано на Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) предупредил о возможном росте цен на бензин из-за ограничений на экспорт нефтепродуктов из России. Заявление опубликовано на сайте ведомства.

В АМКУ отмечают, что из общего объема импорта нефтепродуктов около 80 процентов идет из России и Белоруссии, поэтому ресурсное наполнение рынка и ценовая ситуация на нем напрямую зависят от стабильности поставок горючего из этих стран.

В апреле украинское правительство в очередной раз расширило санкции против России. В список запрещенных для импорта товаров попали банки для консервирования, бутылки и другая продукция. Москва в ответ ограничила поставки угля, бензина и дизельного топлива (с 1 июня их можно будет поставлять только по специальным разрешениям), а также запретила экспорт нефти, этана, бутана, битума, этилена, пропилена и импорт многих украинских товаров, в том числе продукции машиностроения, труб, бумаги и картона, одежды и обуви.

Таким образом, отмечают в АМКУ, ограничения со стороны России, а также необходимость поиска других источников поставок "влияют на конкуренцию на рынке оптовой торговли нефтепродуктами и могут вызвать рост цен на топливо в розничной сети".