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РИА Новости

Украинцев предупредили о росте цен на бензин из-за России

05:38
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© РИА Новости / Александр МаксименкоЗаправочная станция компании "Укрнафта"
Заправочная станция компании Укрнафта
© РИА Новости / Александр Максименко
МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) предупредил о возможном росте цен на бензин из-за ограничений на экспорт нефтепродуктов из России. Заявление опубликовано на сайте ведомства.
В АМКУ отмечают, что из общего объема импорта нефтепродуктов около 80 процентов идет из России и Белоруссии, поэтому ресурсное наполнение рынка и ценовая ситуация на нем напрямую зависят от стабильности поставок горючего из этих стран.
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В апреле украинское правительство в очередной раз расширило санкции против России. В список запрещенных для импорта товаров попали банки для консервирования, бутылки и другая продукция. Москва в ответ ограничила поставки угля, бензина и дизельного топлива (с 1 июня их можно будет поставлять только по специальным разрешениям), а также запретила экспорт нефти, этана, бутана, битума, этилена, пропилена и импорт многих украинских товаров, в том числе продукции машиностроения, труб, бумаги и картона, одежды и обуви.
Таким образом, отмечают в АМКУ, ограничения со стороны России, а также необходимость поиска других источников поставок "влияют на конкуренцию на рынке оптовой торговли нефтепродуктами и могут вызвать рост цен на топливо в розничной сети".
В комитете добавили, что сообщили об этих угрозах в администрацию президента, СНБО и правительство.
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Популярные комментарии
Если чо, то мировой рынок нефти для Украины не закрыт. Походите по тому рынку, поищите дешевле. Осчастливтесь прослезившись.
30 мая, 05:47
CCicicipi
8550001
За шо и скакали!!!
30 мая, 05:50
Alex Ander
7660004
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