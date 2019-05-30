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РИА Новости

МИД Китая анонсировал подписание около 30 соглашений с Россией

04:36
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкВладимир Путин и Си Цзиньпин на церемонии подписания документов по результатам российско-китайских переговоров. Архивное фото
Владимир Путин и Си Цзиньпин на церемонии подписания документов по результатам российско-китайских переговоров. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Владимир Путин и Си Цзиньпин на церемонии подписания документов по результатам российско-китайских переговоров. Архивное фото
ПЕКИН, 30 мая – РИА Новости. Россия и Китай в ходе государственного визита председателя КНР Си Цзиньпина подпишут около 30 соглашений в различных сферах, в том числе два политических соглашения, сообщил в четверг замминистра иностранных дел Китая Чжан Ханьхуэй.
Си Цзиньпин 5-7 июня посетит Россию с государственным визитом и примет участие в работе ПМЭФ в Петербурге.
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"В ходе визита будет подписано очень много документов, около 30 соглашений. Помимо двух политических соглашений, остальные соглашения касаются торгово-экономической сферы, энергетической, инвестиционной и других областей", - заявил на брифинге Чжан Ханьхуэй.
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ПМЭФ-2019Си ЦзиньпинМИД КНРКитайРоссияВ мире
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