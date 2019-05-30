МИД Китая анонсировал подписание около 30 соглашений с Россией

Владимир Путин и Си Цзиньпин на церемонии подписания документов по результатам российско-китайских переговоров. Архивное фото

Владимир Путин и Си Цзиньпин на церемонии подписания документов по результатам российско-китайских переговоров. Архивное фото

ПЕКИН, 30 мая – РИА Новости. Россия и Китай в ходе государственного визита председателя КНР Си Цзиньпина подпишут около 30 соглашений в различных сферах, в том числе два политических соглашения, сообщил в четверг замминистра иностранных дел Китая Чжан Ханьхуэй.

Си Цзиньпин 5-7 июня посетит Россию с государственным визитом и примет участие в работе ПМЭФ в Петербурге.