Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-05-30T04:33Z
https://ria.ru/20190530/1555087755.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155507/04/1555070422_0:448:2730:1984_1036x0_80_0_0_4aa9a94dad052b6962cc4b5f99671706.jpg
РИА Новости

Саакашвили не ожидает для себя проблем из-за "дела Курченко"

04:33
472
© РИА НовостиМихаил Саакашвили. Архивное фото
Михаил Саакашвили. Архивное фото
© РИА Новости
Михаил Саакашвили. Архивное фото
МОСКВА, 30 мая – РИА Новости. Бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили считает, что по делу украинского бизнесмена Сергея Курченко будет возбуждено криминальное производство, но не против него.
"Я думаю, что это будет действительно криминальное производство, но не против меня. Пусть будет новый прокурор, он посмотрит все дела. Я открыт и могу сотрудничать с кем угодно. Но выяснилось, что все те, кто обвинял меня, брали деньги от Курченко. Они обвиняли меня в том, что делали сами. А в результате у меня нет денег, а у них есть, так кто брал?" - сказал Саакашвили в эфире телеканала 24.
Михаил Саакашвили в международном аэропорту Борисполь в Киеве. 29 мая 2019
Вчера, 22:32
"Цирк собирается": в Сети обсуждают возвращение Саакашвили на Украину
Генпрокуратура Украины завершила расследование дела в отношении Курченко, в рамках которого подозреваемыми проходят 98 человек, в том числе ряд высокопоставленных чиновников. По данным украинских СМИ, среди них представители ближайшего окружения экс-президента Украины Петра Порошенко, в частности экс-глава администрации президента Борис Ложкин, бывший замглавы администрации президента Алексей Филатов, экс-глава Нацбанка Валерия Гонтарева. Позднее пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган заявила, что подозрения чиновникам администрации и Нацбанка были вручены не в соответствии с законом, поэтому они не имеют статуса в уголовном деле.
Следствие заподозрило Курченко в том, что он вместе с окружением экс-президента Виктора Януковича якобы совершил крупные хищения путем подлога документов и финансовых махинаций. В частности, бизнесмен якобы завладел имуществом и средствами компаний "Нафтогаз Украины", "Укрнафта" и "Укргаздобыча", а также средствами Нацбанка Украины, получив там кредиты для подконтрольных ему банков.
Курченко — украинский бизнесмен, владелец ГК ВЕТЭК, медиахолдинга UMH, "Газ Украины", владелец и президент футбольного клуба "Металлист" (Харьков). Также бизнесмену принадлежат "Брокбизнесбанк" и "РеалБанк", в которых с 3 марта 2017 года введена временная администрация. После смены власти на Украине генпрокуратура обвинила Курченко в присвоении имущества госпредприятия "Укргаздобыча", а также в контрабанде и незаконной реализации нефтепродуктов. В декабре 2017 года суд Киева наложил арест на ценные бумаги и корпоративные права медиахолдинга UMH.
Юрий Луценко
Вчера, 00:40
"Я предатель": в Сети гадают из-за высказывания генпрокурора Украины
110000
Обсудить 0
Ситуация на УкраинеСергей КурченкоМихаил СаакашвилиУкраинаВ мире
Рекомендуем
Американский эсминец Джон Маккейн. Архивное фото
Трамп отрицает, что хотел "убрать с глаз долой" корабль "Джон Маккейн"
РИА
Новости
Михаил Саакашвили. Архивное фото
Саакашвили заявил, что у него не было личных конфликтов с Аваковым
Стенд государственной корпорации по атомной энергии Росатом. Архивное фото
Ученые "Росатома" переходят к испытаниям "убийцы метастазов"
Как содержат московские дороги
Добрый путь. Как содержат московские дороги
Лента
новостей
Владимир Путин и Си Цзиньпин на церемонии подписания документов по результатам российско-китайских переговоров. Архивное фото
МИД Китая анонсировал подписание около 30 соглашений с Россией
Монумент Независимости Украины в Киеве
Экс-министр экономики Украины рассказал о надвигающейся катастрофе
Избранный президент Латвии Эгилс Левитс в Риге. 29 мая 2019
Латвийский депутат напомнил, как новый президент обошелся с русскими
Заправочная станция компании Укрнафта
Украинцев предупредили о росте цен на бензин из-за России
Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Украины Михаил Саакашвили во время встречи в киевском аэропорту Борисполь. 29 мая 2019
Саакашвили прокомментировал разговоры об объявлении дефолта на Украине
Карлес Пучдемон. Архивное фото
Избранный евродепутатом Пучдемон заявил, что его не пустили в Европарламент
Фастфуд. Архивное фото
Минпромторг прокомментировал идею запретить в России продукты с трансжирами
Министр обороны РФ Сергей Шойгу у могилы Зорге
Шойгу возложил цветы к могиле советского разведчика Рихарда Зорге в Японии
Депутат фракции Справедливая Россия Елена Вторыгина
В Госдуме прокомментировали смерть ученицы на ЕГЭ в Чебоксарах
Саудовская Аравия осудила нападения, угрожающие поставкам нефти
Продажа сигарет. Архивное фото
"Трезвая Россия" предложила ввести единое оформление для сигаретных пачек
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:54ГД приняла в I чтении проект о спецсредствах для сдерживания авиадебоширов
15:50Путин поддержал внедрение российских сенсоров для беспилотного транспорта
15:46Россия и Узбекистан подписали документ о взаимном признании образования
15:45Путин: внедряя искусственный интеллект, компаниям надо захватить рынок
15:45Саакашвили заявил о готовности вести переговоры с Галустяном
15:44Путин заявил о необходимости плана по развитию искусственного интеллекта
15:43Замминистра транспорта Италии осудили за коррупцию
15:41В Сальвадоре после сильного землетрясения произошли 16 повторных толчков
15:39В ростовском университете из-за пожара эвакуировали 1,5 тысячи человек
15:38Переизбран лидер Российского еврейского конгресса
15:35Сотрудников московского управления на транспорте СК задержали за взятку
15:35Российский сотрудник миссии ООН Краснощеков покинул Косово
15:35Греф призвал устранить дефицит специалистов по искусственному интеллекту
15:33Греф просит создать площадку для эксперимента по искусственному интеллекту
15:33Набиуллина заявила, что говорить о действиях по ключевой ставке рано
15:25Угроза вмешательства США в выборы бесперспективна, заявили в Крыму
15:22Прокуратура выяснит причины срыва ЕГЭ в двух школах Иваново
15:22В Сальвадоре не зафиксировали признаков цунами после сильного землетрясения
15:19Канцлером Австрии впервые может стать женщина, сообщили СМИ
15:19Подросток, напавший на саратовскую школу, не имел психиатрических диагнозов
Лента новостейМолния