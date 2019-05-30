Саакашвили не ожидает для себя проблем из-за "дела Курченко"

МОСКВА, 30 мая – РИА Новости. Бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили считает, что по делу украинского бизнесмена Сергея Курченко будет возбуждено криминальное производство, но не против него.

"Я думаю, что это будет действительно криминальное производство, но не против меня. Пусть будет новый прокурор, он посмотрит все дела. Я открыт и могу сотрудничать с кем угодно. Но выяснилось, что все те, кто обвинял меня, брали деньги от Курченко. Они обвиняли меня в том, что делали сами. А в результате у меня нет денег, а у них есть, так кто брал?" - сказал Саакашвили в эфире телеканала 24

Генпрокуратура Украины завершила расследование дела в отношении Курченко, в рамках которого подозреваемыми проходят 98 человек, в том числе ряд высокопоставленных чиновников. По данным украинских СМИ, среди них представители ближайшего окружения экс-президента Украины Петра Порошенко, в частности экс-глава администрации президента Борис Ложкин, бывший замглавы администрации президента Алексей Филатов, экс-глава Нацбанка Валерия Гонтарева. Позднее пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган заявила, что подозрения чиновникам администрации и Нацбанка были вручены не в соответствии с законом, поэтому они не имеют статуса в уголовном деле.

Следствие заподозрило Курченко в том, что он вместе с окружением экс-президента Виктора Януковича якобы совершил крупные хищения путем подлога документов и финансовых махинаций. В частности, бизнесмен якобы завладел имуществом и средствами компаний "Нафтогаз Украины", "Укрнафта" и "Укргаздобыча", а также средствами Нацбанка Украины, получив там кредиты для подконтрольных ему банков.