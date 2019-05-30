Врачи посоветовали отдыхающим в Турции россиянам не переедать

АНКАРА, 30 мая - РИА Новости, Федор Смирнов. Российским туристам, находящимся на отдыхе в Турции, следует уделить особое внимание соблюдению правил личной гигиены из-за агрессивной и непривычной для них местной микрофлоры, а также не переедать, рассказали РИА Новости местные врачи.

"На отдыхе в Турции необходимо соблюдать правила личной гигиены и рекомендации по профилактике энтеровирусной инфекции. Для этого туристам надо тщательно мыть руки с мылом перед едой, после посещения туалета, возвращения с улицы", - рекомендует Анастасия Аскер, кандидат медицинских наук (клиника ASV Yasam, Анталья).

По ее словам, необходимо использовать для питья только бутилированную или кипяченую воду, соблюдать температурные условия хранения пищи, тщательно мыть фрукты, ягоды, овощи.

"Не стоит употреблять спиртные напитки возле бассейна, оставлять на солнце еду из баров и ресторанов. Обязательно ношение головных уборов во избежание солнечного удара. Нельзя оставлять без присмотра детей на море или возле бассейна, надо следить за качеством употребляемой ими еды. Если вы принимаете на постоянной основе лекарственные препараты, перед поездкой на отдых проконсультируйтесь со своим лечащим врачом", - сказала Аскер.

Если туристы планируют заниматься экстремальными видами спорта в Турции, то им необходимо оформить специальный страховой полис, добавила она.

"Перед каждым приемом пищи надо обязательно мыть руки, микрофлора здесь агрессивная и непривычная россиянам", - сообщила Алёна Мангалтепе, врач детской клиники Средиземноморского университета (Анталья).

Она не рекомендует кормить детей свежими овощами и фруктами в большом количестве. "Российская кишечная палочка… отличается от турецкой, и это часто вызывает острые кишечные инфекции. Фрукты дети пусть едят, но не надо ими злоупотреблять", - сказала Мангалтепе.