Латвийский депутат напомнил, как новый президент обошелся с русскими

Избранный президент Латвии Эгилс Левитс участвовал в написании Конституции, в преамбуле которой закрепляется дискриминация национальных меньшинств. Об этом депутат сейма Борис Цилевич написал в

По его словам, президентский пост стал для Левитса "заслуженным призом" за преамбулу. "Именно Левитс придумал, как в более или менее прилично выглядящей форме включить в Сатверсме (конституцию. — Прим. ред.) оруэлловский принцип: все животные равны, но некоторые животные равны более, чем другие", — напомнил депутат.