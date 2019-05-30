Латвийский депутат напомнил, как новый президент обошелся с русскими

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Избранный президент Латвии Эгилс Левитс участвовал в написании Конституции, в преамбуле которой закрепляется дискриминация национальных меньшинств. Об этом депутат сейма Борис Цилевич написал в фейсбуке.
По его словам, президентский пост стал для Левитса "заслуженным призом" за преамбулу. "Именно Левитс придумал, как в более или менее прилично выглядящей форме включить в Сатверсме (конституцию. — Прим. ред.) оруэлловский принцип: все животные равны, но некоторые животные равны более, чем другие", — напомнил депутат.
Он выразил мнение, что за это "национально настроенные" политики бесконечно благодарны избранному президенту.
Цилевич также отметил, что преамбула конституции подразумевает, что лояльность национальных меньшинств проявляется не в соблюдении законов, уплате налогов и добросовестной работе на благо страны, а в "стремлении ассимилироваться".
Грубо говоря, хороший русский должен если и не стремиться стать латышом, то ограничить проявление своей "негосударственной" идентичности собственной спальней и "национально-культурными обществами". И уж точно не требовать от государства учета этой особой идентичности и отражения культурного разнообразия в сфере государственного управления (например, использования языков меньшинств в общении с самоуправлениями в регионах, населенных меньшинствами).
Накануне Сейм Латвии избрал Левитса Эгилса новым главой государства. Его кандидатуру поддержал 61 депутат.