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РИА Новости

Латвийский депутат напомнил, как новый президент обошелся с русскими

03:27
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© REUTERS / Ints KalninsИзбранный президент Латвии Эгилс Левитс в Риге. 29 мая 2019
Избранный президент Латвии Эгилс Левитс в Риге. 29 мая 2019
© REUTERS / Ints Kalnins
МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Избранный президент Латвии Эгилс Левитс участвовал в написании Конституции, в преамбуле которой закрепляется дискриминация национальных меньшинств. Об этом депутат сейма Борис Цилевич написал в фейсбуке.
По его словам, президентский пост стал для Левитса "заслуженным призом" за преамбулу. "Именно Левитс придумал, как в более или менее прилично выглядящей форме включить в Сатверсме (конституцию. — Прим. ред.) оруэлловский принцип: все животные равны, но некоторые животные равны более, чем другие", — напомнил депутат.
Он выразил мнение, что за это "национально настроенные" политики бесконечно благодарны избранному президенту.
Цилевич также отметил, что преамбула конституции подразумевает, что лояльность национальных меньшинств проявляется не в соблюдении законов, уплате налогов и добросовестной работе на благо страны, а в "стремлении ассимилироваться".

Грубо говоря, хороший русский должен если и не стремиться стать латышом, то ограничить проявление своей "негосударственной" идентичности собственной спальней и "национально-культурными обществами". И уж точно не требовать от государства учета этой особой идентичности и отражения культурного разнообразия в сфере государственного управления (например, использования языков меньшинств в общении с самоуправлениями в регионах, населенных меньшинствами).

Борис Цилевич
Кандидат в президенты Латвии Эгил Левитс
Вчера, 14:29
Псевдодемократия: Латвию возглавил юрист с антироссийским уклономВ Латвийской республике какая-то причудливая избирательная система. Люди не выбирают главу государства. Это делает парламент. А результат известен заранее. И он для многих плачевный.
Накануне Сейм Латвии избрал Левитса Эгилса новым главой государства. Его кандидатуру поддержал 61 депутат.
Подробнее о биографии Эгилса Левитса читайте в справке РИА Новости >>
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В мире
Популярные комментарии
Вообще-то, латвийский язык- язык меньшинств, да еще и не самых хороших!!!
30 мая, 05:52
Alex Ander
1800105
Эх, нету на них Иосифа Виссарионовича. Через сутки бы вся колыма по латвийски говорила...
30 мая, 07:30
Алексей Мурашкин
530002
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