Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-05-29T15:27Z
https://ria.ru/20190529/1555070544.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

Биография Эгилса Левитса

Вчера, 15:27
670
Латвийский юрист и политолог Эгилс Левитс (Egils Levits) родился 30 июня 1955 года в Риге (Латвия).
В 1972 году его семья иммигрировала в Западную Германию, где он окончил юридический и политологический факультет Гамбургского университета.
В конце 1980-х годов был активным участником движения за восстановление независимости Латвии.
В 1989 году - член Совета Народного фронта Латвии и Гражданского конгресса Латвии.
В мае 1990 года стал одним из авторов Декларации Верховного Совета Латвийской ССР о восстановлении независимости Латвийской Республики.
В 1993 году был избран депутатом Сейма от партии "Латвийский путь" (Latvijas Ceļš).
С 1993 по 1994 год занимал должности вице-премьера, министра юстиции и исполняющего обязанности министра иностранных дел.
С 1992 по 1993 год был послом в Германии и Швейцарии, в 1994-1995 годах – в Австрии, Швейцарии и Венгрии.
С 1995 по 2004 год занимал должность судьи в Европейском суде по правам человека (European Court of Human Rights).
В 1997 году был назначен посредником в Суде по примирению и арбитражу в рамках Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).
11 мая 2004 года занял должность судьи в Европейском суде (European Court of Justice), в 2018 году его полномочия были продлены до 6 октября 2024 года.
В конце 2007 года возглавил Комиссию по конституционному праву, учрежденную президентом Латвии Валдисом Затлерсом. В 2012 году Комиссия дополнила конституцию Латвии преамбулой.
В 2007 и 2011 годах кандидатура Левитса выдвигалась для участия в выборах президента Латвии, однако он отказался баллотироваться из-за отсутствия поддержки в правящей партии. В 2015 году он снова был выдвинут на пост президента, однако в ходе тайного голосования не набрал необходимого числа голосов.
9 мая 2019 года Эгилс Левитс был официально выдвинут кандидатом в президенты Латвии от правящей коалиции.
29 мая 2019 года в результате открытого голосования Сейм Латвии избрал Левитса Эгилса новым президентом страны. Он получил поддержку 61 депутата.
Автор множества научных публикаций в областях конституционного и административного права, правовой политики, реформы и права Европейского Союза.
Научный сотрудник юридического факультета Кильского университета.
Член постоянной палаты третейского суда (2001).
Член Латвийской академии наук.
Женат, есть сын и дочь.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
100000
Справки
Рекомендуем
Избранный президент Латвии Эгилс Левитс в Риге. 29 мая 2019
Латвийский депутат напомнил, как новый президент обошелся с русскими
РИА
Новости
Нефть в истории: как развивалась нефтепереработка в России
Операция спецподразделений косовской полиции на северо-западе Косово. 28 мая 2019
В Косово потребуют отозвать иммунитет у раненого российского сотрудника ООН
Как содержат московские дороги
Добрый путь. Как содержат московские дороги
Лента
новостей
Пуск баллистической ракеты оперативно-тактического ракетного комплекса Искандер-М
Россия ответила на обвинения США в нарушении моратория на ядерные испытания
Задержанные в Закарпатье граждане Бангладеш
Рассчитывавшие попасть во Францию мигранты оказались на Украине
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
Захарова высмеяла требование к Зеленскому отказаться от русского языка
Монумент Независимости Украины в Киеве
Экс-министр экономики Украины рассказал о надвигающейся катастрофе
Петр Порошенко
Порошенко просил США о помощи на президентских выборах
Международная космическая станция
Космонавты забрали провисевшее десять лет в открытом космосе полотенце
Президент Украины Владимир Зеленский принримает участие в iForum 2019
Зеленский посоветовал политикам не бронзоветь и есть шаурму
Первый заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по образованию и науке Геннадий Онищенко
Онищенко порекомендовал пожилым россиянам жить "чуть-чуть впроголодь"
Как содержат московские дороги
Добрый путь. Как содержат московские дороги
Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Донбасс
Зеленский надеется, что ВСУ будут выполнять только миротворческие миссии
Находки на месте захоронения русских солдат армии Долгорукова, которое относится к периоду войны 1771-1774 годов, на севере Крыма в районе города Армянска
В Крыму нашли захоронение около 800 солдат армии князя Василия Долгорукова
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:17В Костромской области школьник ранил подростка из охотничьего ружья
16:16Волож обратил внимание Путина на важность тестирования беспилотных авто
16:14Пентагон запретит сотрудничать с Россией при космических пусках
16:11Бригитте Бирляйн стала первой женщиной-канцлером Австрии
16:09Россельхознадзор нашел пять минских компаний, занимающихся ложным транзитом
16:08Глава Южной Кореи обсудил с премьером Венгрии спасательные работы на Дунае
16:07ИГ* взяло на себя ответственность за взрыв в Кабуле, сообщили СМИ
16:04Власти выплатят компенсацию семьям детей, пострадавших на батуте в Улан-Удэ
16:02МИД Польши вызвал российского посла из-за стендов о смоленской катастрофе
16:02Песков не знает про обсуждение Кремлем статьи за оскорбление государства
16:01Спасатели предупредили о дожде с грозой и градом в Москве
15:55Составлен рейтинг самых популярных у туристов стран
15:54ГД приняла в I чтении проект о спецсредствах для сдерживания авиадебоширов
15:50Путин поддержал внедрение российских сенсоров для беспилотного транспорта
15:46Россия и Узбекистан подписали документ о взаимном признании образования
15:45Путин: внедряя искусственный интеллект, компаниям надо захватить рынок
15:45Саакашвили заявил о готовности вести переговоры с Галустяном
15:44Путин заявил о необходимости плана по развитию искусственного интеллекта
15:43Замминистра транспорта Италии осудили за коррупцию
15:41В Сальвадоре после сильного землетрясения произошли 16 повторных толчков
Лента новостейМолния