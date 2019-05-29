Биография Эгилса Левитса

В 1972 году его семья иммигрировала в Западную Германию, где он окончил юридический и политологический факультет Гамбургского университета.

В конце 1980-х годов был активным участником движения за восстановление независимости Латвии.

В 1989 году - член Совета Народного фронта Латвии и Гражданского конгресса Латвии.

В мае 1990 года стал одним из авторов Декларации Верховного Совета Латвийской ССР о восстановлении независимости Латвийской Республики.

В 1993 году был избран депутатом Сейма от партии "Латвийский путь" (Latvijas Ceļš).

С 1993 по 1994 год занимал должности вице-премьера, министра юстиции и исполняющего обязанности министра иностранных дел.

С 1992 по 1993 год был послом в Германии и Швейцарии, в 1994-1995 годах – в Австрии, Швейцарии и Венгрии.

С 1995 по 2004 год занимал должность судьи в Европейском суде по правам человека (European Court of Human Rights).

В 1997 году был назначен посредником в Суде по примирению и арбитражу в рамках Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

11 мая 2004 года занял должность судьи в Европейском суде (European Court of Justice), в 2018 году его полномочия были продлены до 6 октября 2024 года

В конце 2007 года возглавил Комиссию по конституционному праву, учрежденную президентом Латвии Валдисом Затлерсом. В 2012 году Комиссия дополнила конституцию Латвии преамбулой.

В 2007 и 2011 годах кандидатура Левитса выдвигалась для участия в выборах президента Латвии, однако он отказался баллотироваться из-за отсутствия поддержки в правящей партии. В 2015 году он снова был выдвинут на пост президента, однако в ходе тайного голосования не набрал необходимого числа голосов.

9 мая 2019 года Эгилс Левитс был официально выдвинут кандидатом в президенты Латвии от правящей коалиции.

Автор множества научных публикаций в областях конституционного и административного права, правовой политики, реформы и права Европейского Союза.

Научный сотрудник юридического факультета Кильского университета.

Член постоянной палаты третейского суда (2001).

Женат, есть сын и дочь.