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РИА Новости

Эгилса Левитса избрали президентом Латвии

Вчера, 13:23
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© AFP 2019 / Ilmars ZnotisЮрист, политолог, бывший министр юстиции Латвии Эгилс Левитс, выбранный президентом
Юрист, политолог, бывший министр юстиции Латвии Эгилс Левитс, выбранный президентом
© AFP 2019 / Ilmars Znotis
РИГА, 29 мая — РИА Новости. Сейм Латвии на внеочередном заседании в среду избрал президентом страны юриста Эгилса Левитса, передает корреспондент РИА Новости.
В Латвии президента избирает парламент. На эту должности претендовали три кандидата — Левитс, омбудсмен Юрис Янсонс и депутат Дидзис Шмитс. Большинство депутатов Сейма поддержали кандидатуру Левитса.
Действующий президент Латвии Раймонд Вейонис решил не баллотироваться на второй срок.
Левитс в 1982 году закончил юридический факультет Гамбургского университета, в 1985 году - факультет общественных наук и философии этого же вуза. Был послом Латвии в Германии, Швейцарии, Австрии и Венгрии, депутатом Сейма пятого созыва, министром юстиции, членом Европейского суда по правам человека от Латвии. Был кандидатом на пост президента в 2015 году. Также является автором преамбулы конституции Латвии, которая подразумевает, что Латвийское государство создано для того, чтобы "гарантировать существование и вековое развитие латышской нации, ее языка и культуры".
Левитс критично высказывается о политике России, считает оправданными санкции в отношении Москвы, является сторонником закрытия русских школ в республике.
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