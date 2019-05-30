Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-05-30T01:04Z
https://ria.ru/20190530/1555086331.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155508/18/1555081861_0:124:2248:1389_1036x0_80_0_0_16b1bcb1ec5e3480ed05bbe4dca4f5e9.jpg
РИА Новости

Саакашвили прокомментировал разговоры об объявлении дефолта на Украине

01:04
1026
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкБывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Украины Михаил Саакашвили во время встречи в киевском аэропорту "Борисполь". 29 мая 2019
Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Украины Михаил Саакашвили во время встречи в киевском аэропорту Борисполь. 29 мая 2019
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Украины Михаил Саакашвили во время встречи в киевском аэропорту "Борисполь". 29 мая 2019
МОСКВА, 30 мая – РИА Новости. Бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили считает, что разговоры о дефолте на Украине ведутся не всерьез.
Ранее украинский бизнесмен Игорь Коломойский заявил Financial Times, что новому президенту Украины Владимиру Зеленскому следует отказаться от программы помощи МВФ или объявить дефолт по внешнему долгу. Подавший в отставку украинский премьер Владимир Гройсман считает, что даже разговоры о дефолте вредны стране.
Игорь Коломойский
28 мая, 08:00
Украинский олигарх шантажирует США и хочет миллиардов
"Я не думаю, что кто-то серьезно об этом (о дефолте) говорит", - сказал Саакашвили в эфире телеканала 24.
Он также считает, что Коломойский не имеет влияния на Зеленского и объединять их могут только партнерские или дружеские отношения.
Совет директоров МВФ в декабре 2018 года утвердил новую кредитную программу stand-by для Киева, согласно которой Украина получит 3,9 миллиарда долларов. Срок ее реализации составляет 14 месяцев. При этом 1,4 миллиарда по решению фонда были выплачены в декабре 2018 года, а остальные средства станут доступны по итогам полугодовых обзоров. Замглавы нацбанка Украины Екатерина Рожкова ранее заявила, что ожидает очередного кредитного транша от МВФ в июне.
Президент Украины Владимир Зеленский после церемонии инаугурации в Верховной раде в Киеве
Вчера, 08:00
Не нужно просить "дать Зеленскому время". Времени для Украины больше нет
160000
Обсудить 0
Ситуация на УкраинеИгорь КоломойскийМихаил СаакашвилиУкраинаЭкономика
Рекомендуем
Избранный президент Латвии Эгилс Левитс в Риге. 29 мая 2019
Латвийский депутат напомнил, как новый президент обошелся с русскими
РИА
Новости
Задержанные в Закарпатье граждане Бангладеш
Рассчитывавшие попасть во Францию мигранты оказались на Украине
Монумент Независимости Украины в Киеве
Экс-министр экономики Украины рассказал о надвигающейся катастрофе
Как содержат московские дороги
Добрый путь. Как содержат московские дороги
Лента
новостей
Флаги США и Китая. Архивное фото
США вводят антидемпинговые пошлины на китайские матрасы и пивные кеги
Хиллари Клинтон. Архивное фото
Клинтон обвинила Трампа в подрыве американских законов и демократии
Заправочная станция компании Укрнафта
Украинцев предупредили о росте цен на бензин из-за России
Михаил Саакашвили в международном аэропорту Борисполь в Киеве. 29 мая 2019
Саакашвили считает, что на Украине произошла "электоральная революция"
Кадр из видео группы Rammstein на песню Ausländer (Иностранец)
Лидер Rammstein спел на русском
Фастфуд. Архивное фото
Минпромторг прокомментировал идею запретить в России продукты с трансжирами
Михаил Саакашвили. Архивное фото
Саакашвили не ожидает для себя проблем из-за "дела Курченко"
Петр Порошенко
Порошенко просил США о помощи на президентских выборах
Российские военнослужащие. Архивное фото
Путин подписал закон о морально-политическом состоянии военнослужащих
На месте крушения вертолета Ми-8 ВС Украины в Ровенской области
При крушении вертолета на Украине погибли четыре человека
Карлес Пучдемон. Архивное фото
Избранный евродепутатом Пучдемон заявил, что его не пустили в Европарламент
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:55Составлен рейтинг самых популярных у туристов стран
15:54ГД приняла в I чтении проект о спецсредствах для сдерживания авиадебоширов
15:50Путин поддержал внедрение российских сенсоров для беспилотного транспорта
15:46Россия и Узбекистан подписали документ о взаимном признании образования
15:45Путин: внедряя искусственный интеллект, компаниям надо захватить рынок
15:45Саакашвили заявил о готовности вести переговоры с Галустяном
15:44Путин заявил о необходимости плана по развитию искусственного интеллекта
15:43Замминистра транспорта Италии осудили за коррупцию
15:41В Сальвадоре после сильного землетрясения произошли 16 повторных толчков
15:39В ростовском университете из-за пожара эвакуировали 1,5 тысячи человек
15:38Переизбран лидер Российского еврейского конгресса
15:35Сотрудников московского управления на транспорте СК задержали за взятку
15:35Российский сотрудник миссии ООН Краснощеков покинул Косово
15:35Греф призвал устранить дефицит специалистов по искусственному интеллекту
15:33Греф просит создать площадку для эксперимента по искусственному интеллекту
15:33Набиуллина заявила, что говорить о действиях по ключевой ставке рано
15:25Угроза вмешательства США в выборы бесперспективна, заявили в Крыму
15:22Прокуратура выяснит причины срыва ЕГЭ в двух школах Иваново
15:22В Сальвадоре не зафиксировали признаков цунами после сильного землетрясения
15:19Канцлером Австрии впервые может стать женщина, сообщили СМИ
Лента новостейМолния