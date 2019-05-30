Пушков оценил призыв Зеленского есть шаурму

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал призыв президента Украины Владимира Зеленского есть шаурму.
"Совет Зеленского политикам есть шаурму звучит, конечно, занятно, словно прямо с юмористического концерта, но ни к чему не приближает Украину", — написал он в твиттере.
Пушков подчеркнул, что высказывание Зеленского никак не влияет на решение внутриукраинских проблем.
Накануне украинский президент выложил на своей странице в Instagram фотографию с шаурмой и порекомендовал политикам с плотным рабочим графиком не пренебрегать этим блюдом, дабы не "забронзоветь" и быть ближе к людям.