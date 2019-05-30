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РИА Новости

Пушков оценил призыв Зеленского есть шаурму

01:05
20197
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПредседатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков перед началом заседания Совета Федерации РФ. 27 марта 2019
Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков перед началом заседания Совета Федерации РФ. 27 марта 2019
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал призыв президента Украины Владимира Зеленского есть шаурму.

"Совет Зеленского политикам есть шаурму звучит, конечно, занятно, словно прямо с юмористического концерта, но ни к чему не приближает Украину", — написал он в твиттере.

Пушков подчеркнул, что высказывание Зеленского никак не влияет на решение внутриукраинских проблем.
Накануне украинский президент выложил на своей странице в Instagram фотографию с шаурмой и порекомендовал политикам с плотным рабочим графиком не пренебрегать этим блюдом, дабы не "забронзоветь" и быть ближе к людям.
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Ситуация на УкраинеАлексей ПушковВладимир ЗеленскийВ мире
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Украина, вперед!
30 мая, 02:46
ЛлЛили лили
4161112
Шаурма, с политикой Запада, скоро станет чисто европейским национальным блюдом!!!
30 мая, 05:53
Alex Ander
330004
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