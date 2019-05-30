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РИА Новости

Путин подписал закон о продлении амнистии капиталов

00:28
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин. Архивное фото
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал пакет законов о продлении "амнистии капиталов", соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Закон устанавливает третий этап "амнистии капитала" на период с 1 июня 2019 года по 29 февраля 2020 года.
Он был внесен в Госдуму правительством в целях реализации поручения президента.
Добровольное декларирование физическими лицами активов и счетов в банках, или "амнистия капитала", осуществлялось в РФ двумя этапами – с 1 июля 2015 года по 30 июня 2016 года и с 1 марта 2018 года по 28 февраля 2019 года. Физические лица имели право предоставить в налоговый орган или Федеральную налоговую службу России специальную декларацию, содержащую сведения об имуществе, о контролируемых иностранных компаниях, о счетах в банках за пределами РФ.
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При этом декларант и лицо, информация о котором содержалась в декларации, освобождались от уголовной, административной и налоговой ответственности, если правонарушения были связаны с приобретением имущества или контролируемыми иностранными компаниями, совершением валютных операций, открытием и зачислением денежных средств на счета.
Рассматриваемый закон устанавливает третий этап "амнистии капитала" на период с 1 июня 2019 года по 29 февраля 2020 года. Предусматриваются дополнительные условия для третьего этапа декларирования. Физическое лицо помимо сведений, ранее указанных в законе об "амнистии капитала", отражает в декларации сведения о государственной регистрации международных компаний при смене их юрисдикций в соответствии с законом "О международных компаниях".
В декларации также должна быть указана информация о переводе денежных средств со счетов в банках, расположенных за пределами РФ, сведения о которых содержатся в декларации, на счета декларанта в кредитных организациях России. Для декларантов третьего этапа предусматривается такой же объем гарантий, как и для тех, кто воспользовался возможностью декларирования в первые два этапа.
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