Туристы втридорога платят за отели в Мадриде во время финала Лиги чемпионов

МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Финал Лиги чемпионов УЕФА, который пройдет 1 июня в Испании, вызвал большой интерес у российских туристов, сообщает Ostrovok.ru.

По данным сервиса, количество забронированных номеров в отелях Мадрида на период с 30 мая по 2 июня увеличилось на 127% относительно аналогичных дат прошлого года. При этом среднесуточная стоимость проживания выросла в 3,6 раза, с 7 700 рублей до 28 300 рублей за ночь.

Цены подняли практически все объекты размещения. Так, стоимость ночи в отеле категории четыре "звезды" в период с 30 мая по 2 июня увеличилась в 4,2 раза, до 33 200 рублей (годом ранее 7 900 рублей), в "пятерках" - выросла в четыре раза и достигла 52 300 рублей (годом ранее 13 000). Трехзвездочная гостиница обойдется туристу в 28 300 рублей за ночь, что в четыре раза дороже, чем год назад (7 100 рублей).

Более чем в 2,5 раза больше, чем в прошлом году, заплатят гости испанской столицы за день пребывания в апартаментах – 14 800 рублей против 6 000 рублей. Цена ночи в хостеле достигла 8 100 рублей (против 3 400 рублей годом ранее).

Меньше всего – на 63% – изменилась стоимость проживания в гостинице категории две "звезды": она выросла с 7 300 до 12 000 рублей.