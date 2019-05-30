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РИА Новости
Туризм

Туристы втридорога платят за отели в Мадриде во время финала Лиги чемпионов

Вчера, 19:40
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© Depositphotos / SOMATUSCANIМадрид, Испания
Мадрид, Испания
© Depositphotos / SOMATUSCANI
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Финал Лиги чемпионов УЕФА, который пройдет 1 июня в Испании, вызвал большой интерес у российских туристов, сообщает Ostrovok.ru.
По данным сервиса, количество забронированных номеров в отелях Мадрида на период с 30 мая по 2 июня увеличилось на 127% относительно аналогичных дат прошлого года. При этом среднесуточная стоимость проживания выросла в 3,6 раза, с 7 700 рублей до 28 300 рублей за ночь.
Цены подняли практически все объекты размещения. Так, стоимость ночи в отеле категории четыре "звезды" в период с 30 мая по 2 июня увеличилась в 4,2 раза, до 33 200 рублей (годом ранее 7 900 рублей), в "пятерках" - выросла в четыре раза и достигла 52 300 рублей (годом ранее 13 000). Трехзвездочная гостиница обойдется туристу в 28 300 рублей за ночь, что в четыре раза дороже, чем год назад (7 100 рублей).
Более чем в 2,5 раза больше, чем в прошлом году, заплатят гости испанской столицы за день пребывания в апартаментах – 14 800 рублей против 6 000 рублей. Цена ночи в хостеле достигла 8 100 рублей (против 3 400 рублей годом ранее).
Меньше всего – на 63% – изменилась стоимость проживания в гостинице категории две "звезды": она выросла с 7 300 до 12 000 рублей.
Бронируя отели на спортивный уикенд, туристы отдают предпочтение "четверкам" – на их долю приходится 41% от общего количества бронирований. Еще 23% туристов зарезервировали отель категории три "звезды", а 10% - место в хостеле.
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