Пожилой тренер из Югры расстался со всеми сбережениями ради спортсменов

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости, Мария Семенова. Несколько лет назад у тренера по пауэрлифтингу Геннадия Терентьева возник конфликт с руководством местного спортивного комплекса: там хотели сделать платными занятия для инвалидов. Терентьев пообещал своей группе, что создаст зал, из которого их никто никогда не выгонит. Для этого пенсионеру пришлось продать квартиру и машину, помогли и пожертвования неравнодушных людей. Работы еще идут, но уже в сентябре Терентьев планирует открыть спортзал.
"Не знаю, сколько еще проживу"
Геннадию Терентьеву шестьдесят три года, он живет в Советском — небольшом городе в Югре, из тех, что можно обойти за час. До конца 1990-х Терентьев был далек от спорта — работал начальником цеха на нефтедобывающем предприятии.
"Однажды решил: все, хватит, сколько можно для себя жить. И начал тренировать спортсменов. У меня была мечта подготовить чемпионов России и мира", — вспоминает он.
В качестве тренера по пауэрлифтингу он занимался как со здоровыми людьми, так и с теми, у кого были нарушения опорно-двигательного аппарата. А в последние несколько лет среди его подопечных — только ментальные инвалиды. "За эти годы подготовил 12 мастеров спорта, более 30 призеров чемпионатов России и мира", — рассказывает пенсионер.
Геннадий Терентьев признается: ему важно сделать подарок городу и оставить о себе добрую память. "Возраст у меня уже приличный, хотелось совершить что-то доброе для людей, чтобы они меня помнили. Деньги на тот свет не утащишь. Я не знаю, сколько мне осталось прожить. Некоторые говорят: "Геннадий, ты неправильный человек. Все строят магазины, кафе, бары, чтобы прибыль получать, а это тебе никогда денег не принесет". Но не все же измеряется деньгами. Есть храмы для души, а это — храм для тела. Здесь будут заниматься дети. Мне денег много не надо, у меня потребности небольшие", — объясняет собеседник.
© Фото : из личного архива Геннадия ТерентьеваТерентьев с воспитанником
© Фото : из личного архива Геннадия Терентьева
Терентьев с воспитанником
Продал квартиру и машину
История спортклуба для инвалидов началась еще в 2007 году. Тогда в городском центре "Ратибор", где работал Геннадий, сделали платными занятия для инвалидов. Терентьев был категорически против. В итоге из "Ратибора" ему пришлось уйти, хотя позже, когда сменилось руководство центра, он вернулся к работе. "Меня уволили под предлогом, что я пропустил тренировку, хотя в тот день я был на соревнованиях. Просил разрешить заниматься в центре с моей группой (около 20 человек. — Прим. ред.) бесплатно, как волонтер, — запретили. В итоге я восстановился в должности, выиграв семь судов. А спортсменам-инвалидам я сказал: "Построю зал, где вы будете заниматься и откуда вас никто никогда не выгонит", — вспоминает тренер.
Через два года появился небольшой спортцентр — Терентьев обустроил его на цокольном этаже собственного дома. "Мне помогли муниципальные и областные депутаты, понемногу удалось закупить тренажеры", — объясняет он. Но это только начало истории. Вскоре чиновники обязали тренера закрыть спортзал в подвале — как не соответствующий нормам.
"После этого я задумал построить хороший тренажерный зал, чтобы никто не приставал к этим несчастным людям и они могли в любое время прийти заниматься. По наследству мне досталась квартира в Волгограде, я ее продал, как и свою машину. У моей семьи были накопления — у нас небольшой семейный бизнес, салон красоты. Решили, что соберем с миру по нитке несколько миллионов и построим зал, где инвалиды будут заниматься бесплатно. К тому же у нас дети, внуки растут, они тоже станут туда приходить. Хотя у дочери ипотека, договорились, что ее закроем после, а сначала — спортивный центр", — описывает ситуацию Геннадий.
© Фото : из личного архива Геннадия ТерентьеваГеннадий Терентьев
© Фото : из личного архива Геннадия Терентьева
Геннадий Терентьев
Родные пенсионера его поддерживают, хотя он признается: "Я немного авторитарный человек, у меня в семье говорят: "Мы обсудили, и папа решил". Но без них я никуда. Сын и зять мне помогают: все, что можем, делаем своими руками, потому как на все работы нужны деньги, а их как раз мало".
Нет условий для инвалидов
В Советском сейчас три спортивных центра, где инвалиды могут заниматься бесплатно, — в одном из них как раз работает Терентьев. В администрации Советского района РИА Новости рассказали, что два из них, районного значения, оборудованы пандусами и подъемниками для инвалидов, но уточнили: с доступной средой все не так просто. Терентьев разъясняет, что занятия проходят в маленьких залах, где нет специализированных туалетов и душевых для инвалидов-колясочников, а также удобного подъезда к тренажерам. "Приходилось на руках носить их на тренажеры, а у меня с возрастом начались проблемы со спиной — был вынужден отказаться от занятий с колясочниками", — говорит пенсионер. Именно поэтому в последнее время он работает только с ментальными инвалидами. Свой спортцентр он хочет оборудовать так, чтобы люди с ограниченными возможностями не чувствовали неудобства.
Тренажерный зал пенсионер строит на своем участке. Собственных средств (около пяти миллионов) не хватило: проект оказался более дорогостоящим, нежели рассчитывал Терентьев. Итоговая стоимость одного только здания без учета спортивного оборудования составила порядка семи миллионов. Геннадий обратился за помощью к властям и неравнодушным людям. Дважды встречался с губернатором ХМАО, в результате удалось получить поддержку от государства: тренажеры для спортзала предоставил департамент физической культуры и спорта региона.
© Фото : из личного архива Геннадия ТерентьеваВ тренажерный зал на днях привезли спортивное оборудование
© Фото : из личного архива Геннадия Терентьева
В тренажерный зал на днях привезли спортивное оборудование
Районная администрация не выделила деньги на проект, однако помогла Терентьеву привлечь спонсорскую помощь. "Город действительно нуждается в этом зале. Мы поддерживаем эту идею", — прокомментировали РИА Новости местные чиновники.
Также тренер открыл благотворительный сбор — в результате удалось привлечь около 400 тысяч. "Люди перечисляют деньги — кто-то десять тысяч, кто-то сто рублей. На эти средства сделаю пожарную лестницу, поставлю сигнализацию, сейчас вот заказал душевые, тумбочки, мебель. Сюда же идут и доходы моей семьи", — делится нюансами Терентьев.
Пенсионер надеется, что за лето успеет закончить обустройство тренажерного зала.
"В течение двух недель сделают электрику, потом канализацию. Оказалось, что нужно заменить окна — 44 штуки. Изначально я закрыл их поликарбонатом, потому как не было денег, а так нельзя — должны быть негорючие стеклопакеты", — объясняет он.
Для того чтобы полностью завершить все работы, необходимо еще 400 тысяч. Геннадий Терентьев рассчитывает, что найдется спонсор, готовый покрыть эти расходы. Если все сложится благополучно, пенсионер откроет тренажерный зал для инвалидов 7 сентября.