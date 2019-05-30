Пожилой тренер из Югры расстался со всеми сбережениями ради спортсменов

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости, Мария Семенова. Несколько лет назад у тренера по пауэрлифтингу Геннадия Терентьева возник конфликт с руководством местного спортивного комплекса: там хотели сделать платными занятия для инвалидов. Терентьев пообещал своей группе, что создаст зал, из которого их никто никогда не выгонит. Для этого пенсионеру пришлось продать квартиру и машину, помогли и пожертвования неравнодушных людей. Работы еще идут, но уже в сентябре Терентьев планирует открыть спортзал.

"Не знаю, сколько еще проживу"

Геннадию Терентьеву шестьдесят три года, он живет в Советском — небольшом городе в Югре, из тех, что можно обойти за час. До конца 1990-х Терентьев был далек от спорта — работал начальником цеха на нефтедобывающем предприятии.

"Однажды решил: все, хватит, сколько можно для себя жить. И начал тренировать спортсменов. У меня была мечта подготовить чемпионов России и мира", — вспоминает он.

В качестве тренера по пауэрлифтингу он занимался как со здоровыми людьми, так и с теми, у кого были нарушения опорно-двигательного аппарата. А в последние несколько лет среди его подопечных — только ментальные инвалиды. "За эти годы подготовил 12 мастеров спорта, более 30 призеров чемпионатов России и мира", — рассказывает пенсионер.

Геннадий Терентьев признается: ему важно сделать подарок городу и оставить о себе добрую память. "Возраст у меня уже приличный, хотелось совершить что-то доброе для людей, чтобы они меня помнили. Деньги на тот свет не утащишь. Я не знаю, сколько мне осталось прожить. Некоторые говорят: "Геннадий, ты неправильный человек. Все строят магазины, кафе, бары, чтобы прибыль получать, а это тебе никогда денег не принесет". Но не все же измеряется деньгами. Есть храмы для души, а это — храм для тела. Здесь будут заниматься дети. Мне денег много не надо, у меня потребности небольшие", — объясняет собеседник.

© Фото : из личного архива Геннадия Терентьева Терентьев с воспитанником © Фото : из личного архива Геннадия Терентьева Терентьев с воспитанником

Продал квартиру и машину

История спортклуба для инвалидов началась еще в 2007 году. Тогда в городском центре "Ратибор", где работал Геннадий, сделали платными занятия для инвалидов. Терентьев был категорически против. В итоге из "Ратибора" ему пришлось уйти, хотя позже, когда сменилось руководство центра, он вернулся к работе. "Меня уволили под предлогом, что я пропустил тренировку, хотя в тот день я был на соревнованиях. Просил разрешить заниматься в центре с моей группой (около 20 человек. — Прим. ред.) бесплатно, как волонтер, — запретили. В итоге я восстановился в должности, выиграв семь судов. А спортсменам-инвалидам я сказал: "Построю зал, где вы будете заниматься и откуда вас никто никогда не выгонит", — вспоминает тренер.

Через два года появился небольшой спортцентр — Терентьев обустроил его на цокольном этаже собственного дома. "Мне помогли муниципальные и областные депутаты, понемногу удалось закупить тренажеры", — объясняет он. Но это только начало истории. Вскоре чиновники обязали тренера закрыть спортзал в подвале — как не соответствующий нормам.

"После этого я задумал построить хороший тренажерный зал, чтобы никто не приставал к этим несчастным людям и они могли в любое время прийти заниматься. По наследству мне досталась квартира в Волгограде, я ее продал, как и свою машину. У моей семьи были накопления — у нас небольшой семейный бизнес, салон красоты. Решили, что соберем с миру по нитке несколько миллионов и построим зал, где инвалиды будут заниматься бесплатно. К тому же у нас дети, внуки растут, они тоже станут туда приходить. Хотя у дочери ипотека, договорились, что ее закроем после, а сначала — спортивный центр", — описывает ситуацию Геннадий.

© Фото : из личного архива Геннадия Терентьева Геннадий Терентьев © Фото : из личного архива Геннадия Терентьева Геннадий Терентьев

Родные пенсионера его поддерживают, хотя он признается: "Я немного авторитарный человек, у меня в семье говорят: "Мы обсудили, и папа решил". Но без них я никуда. Сын и зять мне помогают: все, что можем, делаем своими руками, потому как на все работы нужны деньги, а их как раз мало".

Нет условий для инвалидов

В Советском сейчас три спортивных центра, где инвалиды могут заниматься бесплатно, — в одном из них как раз работает Терентьев. В администрации Советского района РИА Новости рассказали, что два из них, районного значения, оборудованы пандусами и подъемниками для инвалидов, но уточнили: с доступной средой все не так просто. Терентьев разъясняет, что занятия проходят в маленьких залах, где нет специализированных туалетов и душевых для инвалидов-колясочников, а также удобного подъезда к тренажерам. "Приходилось на руках носить их на тренажеры, а у меня с возрастом начались проблемы со спиной — был вынужден отказаться от занятий с колясочниками", — говорит пенсионер. Именно поэтому в последнее время он работает только с ментальными инвалидами. Свой спортцентр он хочет оборудовать так, чтобы люди с ограниченными возможностями не чувствовали неудобства.

Тренажерный зал пенсионер строит на своем участке. Собственных средств (около пяти миллионов) не хватило: проект оказался более дорогостоящим, нежели рассчитывал Терентьев. Итоговая стоимость одного только здания без учета спортивного оборудования составила порядка семи миллионов. Геннадий обратился за помощью к властям и неравнодушным людям. Дважды встречался с губернатором ХМАО, в результате удалось получить поддержку от государства: тренажеры для спортзала предоставил департамент физической культуры и спорта региона.

© Фото : из личного архива Геннадия Терентьева В тренажерный зал на днях привезли спортивное оборудование © Фото : из личного архива Геннадия Терентьева В тренажерный зал на днях привезли спортивное оборудование

Районная администрация не выделила деньги на проект, однако помогла Терентьеву привлечь спонсорскую помощь. "Город действительно нуждается в этом зале. Мы поддерживаем эту идею", — прокомментировали РИА Новости местные чиновники.

Также тренер открыл благотворительный сбор — в результате удалось привлечь около 400 тысяч. "Люди перечисляют деньги — кто-то десять тысяч, кто-то сто рублей. На эти средства сделаю пожарную лестницу, поставлю сигнализацию, сейчас вот заказал душевые, тумбочки, мебель. Сюда же идут и доходы моей семьи", — делится нюансами Терентьев.

Пенсионер надеется, что за лето успеет закончить обустройство тренажерного зала.

"В течение двух недель сделают электрику, потом канализацию. Оказалось, что нужно заменить окна — 44 штуки. Изначально я закрыл их поликарбонатом, потому как не было денег, а так нельзя — должны быть негорючие стеклопакеты", — объясняет он.