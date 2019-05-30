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РИА Новости

Все за и против закона о приеме тары в магазинах

08:00
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкКонтейнер для раздельного сбора пластиковых бутылок
Контейнер для раздельного сбора пластиковых бутылок
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 30 мая — РИА Новости, Александр Лесных. Депутаты Госдумы на днях предложили обязать торговые сети принимать у населения стеклянную и пластиковую тару и платить за это. Превратить идею в законопроект профильным ведомствам поручил премьер Дмитрий Медведев. РИА Новости выяснило, что об этом думают ретейлеры и чиновники, а также какие могут возникнуть сложности.

Сделано в СССР

Пункты приема пустых бутылок вроде тех, что были в Советском Союзе, есть и сейчас, но популярностью у населения не пользуются. Людям это невыгодно, пришел к выводу депутат от "Справедливой России" Олег Нилов и предложил включить в этот процесс торговые сети.
В самом деле, проще выбросить бутылки в мусорный контейнер рядом с домом, чем везти их в пункт приема и сдавать максимум по рублю за штуку. Поэтому Нилов предлагает обязать ретейлеров принимать пустые бутылки в магазинах по пять-семь рублей за единицу.
Одним из первых идею раскритиковал глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев. "Я вообще не понимаю смысла этого предложения: им-то зачем эта тара, торговым сетям? — недоумевает чиновник. — Они же не производители соков или чего-то еще. Давайте еще мусор их попросим принимать, еще что-нибудь придумаем. Это какое-то очень странное предложение".
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В Минпромторге, наоборот, идею упорядочить сбор и повторное использование бутылок поддержали. Но при этом отметили, что реализовать ее технически так, как предлагают депутаты Госдумы, все равно не получится. Дело в том, что 23-й пункт действующего СанПиНа гласит: "Не разрешается устройство пунктов по приему вторичного сырья от населения в помещениях продовольственных и промтоварных магазинов, в помещениях складов этих магазинов, на территории предприятий торговли и общественного питания".
Сами ретейлеры отмечают, что если закон обяжет их принимать бутылки, это навредит бизнесу и скажется на покупателях — компенсировать расходы придется за счет повышения цен.

"Расчеты должны производиться между тем, кто сдает тару, и тем, кто ее перерабатывает, извлекая прибыль. Для ретейла подобные затраты непрофильны, ведь они снижают доходность бизнеса, сокращая ресурсы, которые направляются в том числе на сдерживание розничных цен и социальные проекты", — заявили РИА Новости в Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ).

Многообразие форм

Еще одна техническая проблема связана уже не со сбором, а с повторным использованием тары.
"Общий тренд на пивоваренном рынке — переход на одноразовую тару, поскольку в этом случае логистика проще, а качество и безопасность продукции выше, — говорит директор по корпоративным отношениям и правовым вопросам AB InBev Efes Ораз Дурдыев. — У оборотной тары есть недостатки: ее надо промывать, что не всегда безопасно и может влиять на качество продукции".
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Кроме того, при повторном использовании тары сборщикам придется тратить много времени и сил на сортировку. Ведь на рынке нет практически ни одного продукта, который разливается в одинаковые бутылки. В этом случае единственная рабочая схема — отправлять их на переработку, считают Дурдыев и координатор Межрегионального общественного движения "ЭкоЛогика" Анна Дмитриева.
"Сданные бутылки все равно пойдут в стеклобой, они разного цвета и формы. Раньше все бутылки из-под кефира были единого формата, сейчас стандарта нет. Есть лишь общий стандарт по санитарно-гигиеническим нормам, но форма, этикетки, цвет тары у всех производителей разные", — объяснила Дмитриева в интервью радио Sputnik.
Вариант сбора бутылок с последующей переработкой поддерживают производители тары. В беседе с РИА Новости исполнительный директор Ассоциации производителей стеклянной тары Елена Емельянова отметила, что это позволит решить проблему с загрузкой перерабатывающих предприятий, которые сейчас активно строятся в России в рамках нацпроекта "Экология".
"Переработчики отходов сейчас не могут поставлять нам качественное сырье, стеклобой, в нужном количестве, потому что у них самих нет сырья для переработки, то есть сданных бутылок", — утверждает Емельянова.

Нам тут еще жить

Несмотря на множество проблем, связанных с возвратом бутылок, участники дискуссии соглашаются: такая система необходима, чтобы не вредить окружающей среде.

"В целом мы поддерживаем инициативу (депутатов. — Прим. ред.). Замкнутый цикл при работе с упаковочными материалами — это часть мирового тренда и наших обязательств, принятых на глобальном уровне. И к 2025 году мы хотим перейти на упаковку, произведенную преимущественно из переработанных материалов".

Ораз Дурдыев
Сейчас изучаются разные варианты, как выстроить работу со сдачей тары, говорит Ораз Дурдыев. Самым оптимальным выглядит совместный с торговыми сетями проект по установке в магазинах так называемых фандоматов — аппаратов по приему тары.
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Отметим, что аналогичное решение уже реализовано в некоторых странах мира. Причем есть две схемы, по которым работают такие устройства: они либо выдают компенсацию деньгами, либо принимают тару в обмен на скидочные чеки, которые можно использовать в магазине. Фандоматы по первой схеме работают, например, в США и Турции, по второй — в Финляндии.
В России, вероятнее всего, проект будет реализовываться по "скидочному" варианту. Такого мнения придерживаются в АКОРТ.

"В стране уже есть пилотные проекты с внедрением фандоматов. В обмен на сданную тару покупатели получают скидочные чеки на определенные товары".

АКОРТ
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Экология в РоссииДмитрий МедведевГосдума РФРоссияЭкономика
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