Все за и против закона о приеме тары в магазинах

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости, Александр Лесных. Депутаты Госдумы на днях предложили обязать торговые сети принимать у населения стеклянную и пластиковую тару и платить за это. Превратить идею в законопроект профильным ведомствам поручил премьер Дмитрий Медведев. РИА Новости выяснило, что об этом думают ретейлеры и чиновники, а также какие могут возникнуть сложности.
Сделано в СССР
Пункты приема пустых бутылок — вроде тех, что были в Советском Союзе, — есть и сейчас, но популярностью у населения не пользуются. Людям это невыгодно, пришел к выводу депутат от "Справедливой России" Олег Нилов и предложил включить в этот процесс торговые сети.
В самом деле, проще выбросить бутылки в мусорный контейнер рядом с домом, чем везти их в пункт приема и сдавать максимум по рублю за штуку. Поэтому Нилов предлагает обязать ретейлеров принимать пустые бутылки в магазинах по пять-семь рублей за единицу.
Одним из первых идею раскритиковал глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев. "Я вообще не понимаю смысла этого предложения: им-то зачем эта тара, торговым сетям? — недоумевает чиновник. — Они же не производители соков или чего-то еще. Давайте еще мусор их попросим принимать, еще что-нибудь придумаем. Это какое-то очень странное предложение".
В Минпромторге, наоборот, идею упорядочить сбор и повторное использование бутылок поддержали. Но при этом отметили, что реализовать ее технически так, как предлагают депутаты Госдумы, все равно не получится. Дело в том, что 23-й пункт действующего СанПиНа гласит: "Не разрешается устройство пунктов по приему вторичного сырья от населения в помещениях продовольственных и промтоварных магазинов, в помещениях складов этих магазинов, на территории предприятий торговли и общественного питания".
Сами ретейлеры отмечают, что если закон обяжет их принимать бутылки, это навредит бизнесу и скажется на покупателях — компенсировать расходы придется за счет повышения цен.
"Расчеты должны производиться между тем, кто сдает тару, и тем, кто ее перерабатывает, извлекая прибыль. Для ретейла подобные затраты непрофильны, ведь они снижают доходность бизнеса, сокращая ресурсы, которые направляются в том числе на сдерживание розничных цен и социальные проекты", — заявили РИА Новости в Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ).
Многообразие форм
Еще одна техническая проблема связана уже не со сбором, а с повторным использованием тары.
"Общий тренд на пивоваренном рынке — переход на одноразовую тару, поскольку в этом случае логистика проще, а качество и безопасность продукции выше, — говорит директор по корпоративным отношениям и правовым вопросам AB InBev Efes Ораз Дурдыев. — У оборотной тары есть недостатки: ее надо промывать, что не всегда безопасно и может влиять на качество продукции".
Кроме того, при повторном использовании тары сборщикам придется тратить много времени и сил на сортировку. Ведь на рынке нет практически ни одного продукта, который разливается в одинаковые бутылки. В этом случае единственная рабочая схема — отправлять их на переработку, считают Дурдыев и координатор Межрегионального общественного движения "ЭкоЛогика" Анна Дмитриева.
"Сданные бутылки все равно пойдут в стеклобой, они разного цвета и формы. Раньше все бутылки из-под кефира были единого формата, сейчас стандарта нет. Есть лишь общий стандарт по санитарно-гигиеническим нормам, но форма, этикетки, цвет тары у всех производителей разные", — объяснила Дмитриева в интервью радио Sputnik.
Вариант сбора бутылок с последующей переработкой поддерживают производители тары. В беседе с РИА Новости исполнительный директор Ассоциации производителей стеклянной тары Елена Емельянова отметила, что это позволит решить проблему с загрузкой перерабатывающих предприятий, которые сейчас активно строятся в России в рамках нацпроекта "Экология".
"Переработчики отходов сейчас не могут поставлять нам качественное сырье, стеклобой, в нужном количестве, потому что у них самих нет сырья для переработки, то есть сданных бутылок", — утверждает Емельянова.
Нам тут еще жить
Несмотря на множество проблем, связанных с возвратом бутылок, участники дискуссии соглашаются: такая система необходима, чтобы не вредить окружающей среде.
"В целом мы поддерживаем инициативу (депутатов. — Прим. ред.). Замкнутый цикл при работе с упаковочными материалами — это часть мирового тренда и наших обязательств, принятых на глобальном уровне. И к 2025 году мы хотим перейти на упаковку, произведенную преимущественно из переработанных материалов".
Сейчас изучаются разные варианты, как выстроить работу со сдачей тары, говорит Ораз Дурдыев. Самым оптимальным выглядит совместный с торговыми сетями проект по установке в магазинах так называемых фандоматов — аппаратов по приему тары.
Отметим, что аналогичное решение уже реализовано в некоторых странах мира. Причем есть две схемы, по которым работают такие устройства: они либо выдают компенсацию деньгами, либо принимают тару в обмен на скидочные чеки, которые можно использовать в магазине. Фандоматы по первой схеме работают, например, в США и Турции, по второй — в Финляндии.
В России, вероятнее всего, проект будет реализовываться по "скидочному" варианту. Такого мнения придерживаются в АКОРТ.
"В стране уже есть пилотные проекты с внедрением фандоматов. В обмен на сданную тару покупатели получают скидочные чеки на определенные товары".