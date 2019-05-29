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РИА Новости

Саакашвили считает, что на Украине произошла "электоральная революция"

Вчера, 23:41
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© REUTERS / Gleb GaranichМихаил Саакашвили в международном аэропорту Борисполь в Киеве. 29 мая 2019
Михаил Саакашвили в международном аэропорту Борисполь в Киеве. 29 мая 2019
© REUTERS / Gleb Garanich
Михаил Саакашвили в международном аэропорту Борисполь в Киеве. 29 мая 2019
МОСКВА, 29 мая – РИА Новости. Бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили считает, что на Украине произошла "электоральная революция" с приходом нового президента Владимира Зеленского.
Зеленский во вторник своим указом вернул гражданство Саакашвили. Политик в среду вернулся на Украину.
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"Я приехал в другую страну. Тут реально возникла ситуация с электоральной революцией. Все те люди в политике, которых еще три месяца назад считались вечными, что они всегда будут, они все сейчас ходят как зомби. Случилась электоральная встряска, и все они оказались в ситуации, когда они не знают, что делать", - сказал Саакашвили в среду в эфире телеканала 24.
Он объяснил, что многие чиновники и депутаты на Украине годами занимали свои должности, и никто не верил в то, что их сменят. При этом Саакашвили выразил уверенность, что никто не останется на своих должностях в правительстве, потому что "нужно менять всю систему".
"Нам нужен прорыв, а прорыв может быть только при условии отказа от существующих государственных традиций. Это коррупция, теневое государство, то, что строили с первых дней. Мы будем и останемся навсегда лузерами, если не откажемся от существующей структуры государства", - подчеркнул бывший президент Грузии.
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Саакашвили покинул Грузию в 2013 году, где против него возбудили ряд уголовных дел, по некоторым из них он был заочно осужден на тюремные сроки. Весной 2015 года Саакашвили пришел в украинскую политику, когда бывший тогда президентом Украины Петр Порошенко назначил его губернатором Одесской области, перед этим предоставив гражданство. Однако уже в ноябре 2016 года Порошенко уволил Саакашвили, заявив, что он не только не выполнил обещания по развитию региона, но и значительно ухудшил экономические показатели области.
В конце июля 2017 года Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства. Позже Саакашвили подал жалобу на это решение в украинский суд, она до сих пор не рассмотрена. Власти Украины в феврале 2018 года выслали Саакашвили в Польшу, с территории которой он осенью 2017 года незаконно попал на Украину, прорвав кордоны пограничников и правоохранителей. Пограничная служба Украины запретила Саакашвили въезд в страну до 2021 года.
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Ситуация на УкраинеВладимир ЗеленскийМихаил СаакашвилиУкраинаВ мире
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