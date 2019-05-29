МОСКВА, 29 мая – РИА Новости. Бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили считает, что на Украине произошла "электоральная революция" с приходом нового президента Владимира Зеленского.

Зеленский во вторник своим указом вернул гражданство Саакашвили. Политик в среду вернулся на Украину.

"Я приехал в другую страну. Тут реально возникла ситуация с электоральной революцией. Все те люди в политике, которых еще три месяца назад считались вечными, что они всегда будут, они все сейчас ходят как зомби. Случилась электоральная встряска, и все они оказались в ситуации, когда они не знают, что делать", - сказал Саакашвили в среду в эфире телеканала 24.

Он объяснил, что многие чиновники и депутаты на Украине годами занимали свои должности, и никто не верил в то, что их сменят. При этом Саакашвили выразил уверенность, что никто не останется на своих должностях в правительстве, потому что "нужно менять всю систему".

"Нам нужен прорыв, а прорыв может быть только при условии отказа от существующих государственных традиций. Это коррупция, теневое государство, то, что строили с первых дней. Мы будем и останемся навсегда лузерами, если не откажемся от существующей структуры государства", - подчеркнул бывший президент Грузии.

Саакашвили покинул Грузию в 2013 году, где против него возбудили ряд уголовных дел, по некоторым из них он был заочно осужден на тюремные сроки. Весной 2015 года Саакашвили пришел в украинскую политику, когда бывший тогда президентом Украины Петр Порошенко назначил его губернатором Одесской области, перед этим предоставив гражданство. Однако уже в ноябре 2016 года Порошенко уволил Саакашвили, заявив, что он не только не выполнил обещания по развитию региона, но и значительно ухудшил экономические показатели области.