Саакашвили назвал лишение украинского гражданства трусливым шагом Порошенко

МОСКВА, 29 мая – РИА Новости. Бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили считает, что лишение его украинского гражданства экс-президентом Украины Петром Порошенко – это "трусливый шаг недостойного президента".
Президент Украины Владимир Зеленский во вторник своим указом вернул гражданство Саакашвили. Политик в среду вернулся на Украину.
"Я считаю, что лишение меня гражданства Порошенко – это трусливый шаг недостойного президента. Возвращение гражданства – это смелый шаг достойного президента, потому что это было одно из первых его решений. Трусливые люди страхуются, говорят, "зачем тебе эти проблемы? Саакашвили же сумасшедший", а он никого не послушал. Это говорит о том, что у нас реально появился шанс, что Зеленский - другой человек, он из другого материала сделан", - сказал Саакашвили в среду в эфире телеканала 24.
Он также отметил, что его удивило, что Зеленский решил вопрос с гражданством, потому что не привык к тому, что "украинские президенты выполняют свои обещания". При этом экс-президент Грузии подчеркнул, что решение Зеленского не дает ему никаких "политических плюсов".
Саакашвили покинул Грузию в 2013 году, где против него возбудили ряд уголовных дел, по некоторым из них он был заочно осужден на тюремные сроки. Весной 2015 года Саакашвили пришел в украинскую политику, когда бывший тогда президентом Украины Петр Порошенко назначил его губернатором Одесской области, перед этим предоставив гражданство. Однако уже в ноябре 2016 года Порошенко уволил Саакашвили, заявив, что он не только не выполнил обещания по развитию региона, но и значительно ухудшил экономические показатели области.
Вчера, 20:37"Меня многие любят в этой стране". Зачем Саакашвили вернулся на УкраинуЭкс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что вернулся на Украину, чтобы помочь обновлению власти. Как это будет происходить, предположил в эфире радио Sputnik политолог Андрей Суздальцев.
В конце июля 2017 года Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства. Позже Саакашвили подал жалобу на это решение в украинский суд, она до сих пор не рассмотрена. Власти Украины в феврале 2018 года выслали Саакашвили в Польшу, с территории которой он осенью 2017 года незаконно попал на Украину, прорвав кордоны пограничников и правоохранителей. Пограничная служба Украины запретила Саакашвили въезд в страну до 2021 года.