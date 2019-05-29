Саакашвили назвал лишение украинского гражданства трусливым шагом Порошенко

МОСКВА, 29 мая – РИА Новости. Бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили считает, что лишение его украинского гражданства экс-президентом Украины Петром Порошенко – это "трусливый шаг недостойного президента".

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник своим указом вернул гражданство Саакашвили. Политик в среду вернулся на Украину.

"Я считаю, что лишение меня гражданства Порошенко – это трусливый шаг недостойного президента. Возвращение гражданства – это смелый шаг достойного президента, потому что это было одно из первых его решений. Трусливые люди страхуются, говорят, "зачем тебе эти проблемы? Саакашвили же сумасшедший", а он никого не послушал. Это говорит о том, что у нас реально появился шанс, что Зеленский - другой человек, он из другого материала сделан", - сказал Саакашвили в среду в эфире телеканала 24

Он также отметил, что его удивило, что Зеленский решил вопрос с гражданством, потому что не привык к тому, что "украинские президенты выполняют свои обещания". При этом экс-президент Грузии подчеркнул, что решение Зеленского не дает ему никаких "политических плюсов".

Саакашвили покинул Грузию в 2013 году, где против него возбудили ряд уголовных дел, по некоторым из них он был заочно осужден на тюремные сроки. Весной 2015 года Саакашвили пришел в украинскую политику, когда бывший тогда президентом Украины Петр Порошенко назначил его губернатором Одесской области, перед этим предоставив гражданство. Однако уже в ноябре 2016 года Порошенко уволил Саакашвили, заявив, что он не только не выполнил обещания по развитию региона, но и значительно ухудшил экономические показатели области.