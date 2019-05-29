Партия Савченко будет участвовать в досрочных выборах в Раду

МОСКВА, 29 мая – РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко, обвиняемая в подготовке терактов в центре Киева, заявила, что будет участвовать в досрочных выборах в украинский парламент.

В апреле замглавы ее партии Татьяна Проторченко сообщала, что Савченко намерена баллотироваться в парламент осенью. После этого новый президент Владимир Зеленский распустил Раду, назначив досрочные выборы на 21 июля.

"Политическая партия "Общественно-политическая платформа Надежды Савченко" будет участвовать в политических выборах именно под этим названием", - сказала Савченко в эфире телеканала "112 Украина" в среду.