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РИА Новости

Партия Савченко будет участвовать в досрочных выборах в Раду

Вчера, 23:25
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкДепутат Верховной рады Украины Надежда Савченко
Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко
© РИА Новости / Стрингер
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Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко. Архивное фото
МОСКВА, 29 мая – РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко, обвиняемая в подготовке терактов в центре Киева, заявила, что будет участвовать в досрочных выборах в украинский парламент.
В апреле замглавы ее партии Татьяна Проторченко сообщала, что Савченко намерена баллотироваться в парламент осенью. После этого новый президент Владимир Зеленский распустил Раду, назначив досрочные выборы на 21 июля.
"Политическая партия "Общественно-политическая платформа Надежды Савченко" будет участвовать в политических выборах именно под этим названием", - сказала Савченко в эфире телеканала "112 Украина" в среду.
По ее словам, из всех партий в бюллетене не забудутся только ее партия и президентская "Слуга народа", "всё остальное украинцы будут искать и путать".
Надежда Савченко перед началом церемонии инаугурации избранного президента Украины Владимира Зеленского в Верховной Раде в Киеве
20 мая, 18:57
Савченко заявила, что "старому политическому ширпотребу" не место в Раде
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