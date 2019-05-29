Саакашвили может сыграть позитивную роль для Украины, считает эксперт

Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Украины Михаил Саакашвили во время встречи в киевском аэропорту "Борисполь"

Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Украины Михаил Саакашвили во время встречи в киевском аэропорту "Борисполь"

МОСКВА, 29 мая – РИА Новости. Прилетевший в Киев бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили может сыграть позитивную роль для Украины, считает политолог, директор института глобальных стратегий Вадим Карасев.

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник своим указом вернул Саакашвили украинское гражданство. Политик в среду вернулся на Украину.

"Саакашвили может сыграть позитивную роль (для Украины - ред.)", - заявил Карасев в эфире телеканала " 112 Украина " в среду.

Эксперт считает, что Саакашвили может "зажечь" сторонников и других политиков. "В украинской политике Саакашвили удавалось быть киллером, генератором "хаосмоса", от слов "хаос" и "космос". Человек-зажигалка", - сказал

Саакашвили покинул Грузию в 2013 году, где против него возбудили ряд уголовных дел, по некоторым из них он был заочно осужден на тюремные сроки. Весной 2015 года Саакашвили пришел в украинскую политику, когда бывший тогда президентом Украины Петр Порошенко назначил его губернатором Одесской области, перед этим предоставив гражданство. Однако уже в ноябре 2016 года Порошенко уволил Саакашвили, заявив, что он не только не выполнил обещания по развитию региона, но и значительно ухудшил экономические показатели области.