Порошенко просил США о помощи на президентских выборах

ВАШИНГТОН, 29 мая — РИА Новости. Бывший президент Украины Петр Порошенко жаловался, что Вашингтон оказал ему недостаточную помощь в ходе президентских выборов, заявил спецпредставитель США по Украине Курт Волкер.

"Наш ответ был: мы не выбираем людей, мы поддерживаем принципы и политику", — сказал Волкер, выступая в Carnegie в Вашингтоне.

Он отметил, что США готовы были бы работать с любым избранным лидером на Украине. По его словам, Вашингтон выступает за укрепление демократии, проведение реформ на Украине, продолжение борьбы с коррупцией и ориентацию страны на Запад.

При этом Волкер на следующий день после второго тура выборов на Украине писал в Twitter, что президент США Дональд Трамп позвонил Зеленскому и поздравил его с победой.

В Белом доме уточнили, что Трамп пожелал Зеленскому успеха, назвав выборы "важным моментом в истории Украины", а также отметив, что выборы прошли в демократическом ключе.

Кроме того, Трамп заявил о "непоколебимой приверженности США суверенитету и территориальной целостности Украины в ее признанных международных границах", а также выразил готовность сотрудничать с Зеленским и гражданами Украины в вопросе реформ.