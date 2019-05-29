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РИА Новости

Порошенко просил США о помощи на президентских выборах

Вчера, 22:25
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк Петр Порошенко
Петр Порошенко
© РИА Новости / Стрингер
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Петр Порошенко. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 29 мая — РИА Новости. Бывший президент Украины Петр Порошенко жаловался, что Вашингтон оказал ему недостаточную помощь в ходе президентских выборов, заявил спецпредставитель США по Украине Курт Волкер.
"Наш ответ был: мы не выбираем людей, мы поддерживаем принципы и политику", — сказал Волкер, выступая в Carnegie в Вашингтоне.
Петр Порошенко и Владимир Зеленский во время дебатов
22 апреля, 13:30
Американист: США послали Зеленскому "сигнал" по поводу ПорошенкоПетр Порошенко получил гарантии неприкосновенности от США, пишут украинские СМИ. В эфире радио Sputnik американист Михаил Синельников-Оришак не исключил, что Вашингтон употребит свое влияние в защиту проигравшего выборы Порошенко.
Он отметил, что США готовы были бы работать с любым избранным лидером на Украине. По его словам, Вашингтон выступает за укрепление демократии, проведение реформ на Украине, продолжение борьбы с коррупцией и ориентацию страны на Запад.
При этом Волкер на следующий день после второго тура выборов на Украине писал в Twitter, что президент США Дональд Трамп позвонил Зеленскому и поздравил его с победой.
В Белом доме уточнили, что Трамп пожелал Зеленскому успеха, назвав выборы "важным моментом в истории Украины", а также отметив, что выборы прошли в демократическом ключе.
Владимир Зеленский во время объявления первых итогов голосования второго тура выборов президента Украины
25 апреля, 08:00
"Мы поддержали не того". Как победа Зеленского изменила риторику Запада
Кроме того, Трамп заявил о "непоколебимой приверженности США суверенитету и территориальной целостности Украины в ее признанных международных границах", а также выразил готовность сотрудничать с Зеленским и гражданами Украины в вопросе реформ.
В начале мая конгресс США провел открытые слушания в палате представителей. Конгрессмены и эксперты отметили, что Вашингтон должен оказать Киеву поддержку, в том числе "политическую, дипломатическую и военно-техническую", в борьбе с "агрессией" Москвы.
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Ситуация на УкраинеКурт ВолкерПетр ПорошенкоСШАУкраинаВ мире
Популярные комментарии
"Мы не выбираем людей, мы поддерживаем принципы и политику", — сказал Волкер. И в этот момент у одного парня по имени Гуайдо, началась икота.
29 мая, 23:27
Дмитрий Соколов
88360001
Ельцин тоже просил США о помощи на президентских выборах. И победил. Только об этом сейчас не принято говорить
29 мая, 22:48
Деревенский Пастух
10240444
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