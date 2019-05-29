В Петербурге проверяют данные о конфликте водителя автобуса с подростком

С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 мая — РИА Новости. ГУП "Пассажиравтотранс" в Санкт-Петербурге проводит внутреннюю проверку после конфликта между водителем автобуса и подростком, сообщили РИА Новости в пресс-службе предприятия.
Ранее ряд СМИ сообщил о драке в Петербурге между водителем автобуса и школьником, который якобы отказался платить за проезд. Также СМИ разместили видео, на кадрах которого видно, что потасовка началась в автобусе между подростками, отказавшимися платить за проезд, и пассажиром, который попросил их выйти из автобуса. На других кадрах видно, что драка продолжилась на остановке. Как сообщают СМИ, драка на остановке произошла между водителем автобуса и подростком.
"В автобусе следовала группа подростков, которые вели себя грубо и нецензурно выражались. Между ними и другим пассажиром произошел конфликт. Когда водитель на остановке вышел, чтобы убедиться, что нарушители покинули салон, его ударили. Предприятие проводит проверку и даст оценку всей ситуации", - сообщили в пресс-службе "Пассажиравтотранса".