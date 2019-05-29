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РИА Новости

Порошенко могут допросить из-за исчезновения серверов СНБО

Вчера, 22:06
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПетр Порошенко
Петр Порошенко
© РИА Новости / Стрингер
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Петр Порошенко. Архивное фото
КИЕВ, 29 мая – РИА Новости. Директор Государственного бюро расследований Роман Труба не исключил вызова на допрос экс-президента Украины Петра Порошенко из-за исчезновения мониторов и серверов из администрации главы государства.
Ранее Государственное бюро расследований Украины возбудило уголовное дело по факту исчезновения мониторов и серверов из ситуационной комнаты администрации президента. По данным ведомства, производство зарегистрировано по признакам "потери документов, содержащих государственную тайну, повлекшей тяжкие последствия".
Провода в серверной комнате
Вчера, 08:22
"Пауки в банке". Политик об исчезновении серверов СНБО УкраиныВ СНБО заявили об исчезновении серверов с секретной информацией. Подобный беспорядок с документацией на Украине вполне логичен, отметил в эфире радио Sputnik глава Международного совета организации российских соотечественников Вадим Колесниченко.
"Если будут обстоятельства и факты, которые будут свидетельствовать о том, что только экс-президент имеет данные об этом, то мы будем его вызывать и проводить следственные действия", - цитирует Трубу агентство УНИАН в среду.
Директор ведомства отметил, что Порошенко уже "не имеет определенной неприкосновенности", экс-президент стал "субъектом ГБР и других правоохранительных органов".
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Ситуация на УкраинеПетр ПорошенкоУкраинаВ мире
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