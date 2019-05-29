Порошенко могут допросить из-за исчезновения серверов СНБО

В СНБО заявили об исчезновении серверов с секретной информацией. Подобный беспорядок с документацией на Украине вполне логичен, отметил в эфире радио Sputnik глава Международного совета организации российских соотечественников Вадим Колесниченко.

"Пауки в банке". Политик об исчезновении серверов СНБО Украины В СНБО заявили об исчезновении серверов с секретной информацией. Подобный беспорядок с документацией на Украине вполне логичен, отметил в эфире радио Sputnik глава Международного совета организации российских соотечественников Вадим Колесниченко.

"Если будут обстоятельства и факты, которые будут свидетельствовать о том, что только экс-президент имеет данные об этом, то мы будем его вызывать и проводить следственные действия", - цитирует Трубу агентство УНИАН в среду.