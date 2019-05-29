Порошенко могут допросить из-за исчезновения серверов СНБО

КИЕВ, 29 мая – РИА Новости. Директор Государственного бюро расследований Роман Труба не исключил вызова на допрос экс-президента Украины Петра Порошенко из-за исчезновения мониторов и серверов из администрации главы государства.
Ранее Государственное бюро расследований Украины возбудило уголовное дело по факту исчезновения мониторов и серверов из ситуационной комнаты администрации президента. По данным ведомства, производство зарегистрировано по признакам "потери документов, содержащих государственную тайну, повлекшей тяжкие последствия".
Вчера, 08:22"Пауки в банке". Политик об исчезновении серверов СНБО УкраиныВ СНБО заявили об исчезновении серверов с секретной информацией. Подобный беспорядок с документацией на Украине вполне логичен, отметил в эфире радио Sputnik глава Международного совета организации российских соотечественников Вадим Колесниченко.
"Если будут обстоятельства и факты, которые будут свидетельствовать о том, что только экс-президент имеет данные об этом, то мы будем его вызывать и проводить следственные действия", - цитирует Трубу агентство УНИАН в среду.
Директор ведомства отметил, что Порошенко уже "не имеет определенной неприкосновенности", экс-президент стал "субъектом ГБР и других правоохранительных органов".