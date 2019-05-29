Зеленский встретился с семьями горняков, погибших при аварии на шахте

КИЕВ, 29 мая – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский встретился с семьями горняков, погибших в результате аварии на шахте "Лесная" во Львовской области, сообщила в среду пресс-служба главы государства.

Ранее глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец сообщил, что двое горняков погибли в среду в результате обвала породы на шахте во Львовской области. Правоохранители возбудили уголовное дело по статье "нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью". Мэр Червонограда Львовской области объявил 29 мая днем траура из-за гибели двух горняков на шахте "Лесная".

По данным пресс-службы, Зеленский пообщался с родными шахтеров. Президент выразил им соболезнования, а также отметил необходимость решить вопрос с обеспечением жильем семей погибших горняков. "Я знаю, что нет квартиры. Надо решить этот вопрос. Можно сделать это вне очереди", - цитирует Зеленского пресс-служба.