Главы МИД Франции и Германии встретятся с Зеленским

ПАРИЖ, 29 мая - РИА Новости. Министры иностранных дел Франции и Германии Жан-Ив Ле Дриан и Хайко Маас 30 мая посетят Киев, где встретятся с президентом Украины Владимиром Зеленским и подтвердят приверженность переговорному процессу для разрешения конфликта на востоке страны, заявил представитель французского МИД.

"Этот визит позволит выразить постоянную поддержку Франции и Германии Украине в этот важный период. Франция и Германия активно выступают за разрешение конфликта на востоке Украины в рамках так называемого нормандского формата", - говорится в заявлении представителя МИД Франции.

Встреча двух министров с президентом Украины Владимиром Зеленским будет поводом для того, чтобы вновь подтвердить готовность придать новый импульс переговорному процессу, чтобы восстановить территориальную целостность Украины, отмечается в заявлении.

"Франция и Германия напомнят президенту Зеленскому о своей глубокой приверженности продолжению процесса реформ и их необратимости", - подчеркнул представитель МИД Франции.

Также отмечается, что после совместного визита 31 мая состоятся двусторонняя часть переговоров, в рамках которых Ле Дриан обсудит с украинскими властями способы разрешения связей между Францией и Украиной.