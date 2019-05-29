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РИА Новости

Главы МИД Франции и Германии встретятся с Зеленским

Вчера, 20:49
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CC BY 4.0 / администрация президента Украины / Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
CC BY 4.0 / администрация президента Украины /
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
ПАРИЖ, 29 мая - РИА Новости. Министры иностранных дел Франции и Германии Жан-Ив Ле Дриан и Хайко Маас 30 мая посетят Киев, где встретятся с президентом Украины Владимиром Зеленским и подтвердят приверженность переговорному процессу для разрешения конфликта на востоке страны, заявил представитель французского МИД.
"Этот визит позволит выразить постоянную поддержку Франции и Германии Украине в этот важный период. Франция и Германия активно выступают за разрешение конфликта на востоке Украины в рамках так называемого нормандского формата", - говорится в заявлении представителя МИД Франции.
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Встреча двух министров с президентом Украины Владимиром Зеленским будет поводом для того, чтобы вновь подтвердить готовность придать новый импульс переговорному процессу, чтобы восстановить территориальную целостность Украины, отмечается в заявлении.
"Франция и Германия напомнят президенту Зеленскому о своей глубокой приверженности продолжению процесса реформ и их необратимости", - подчеркнул представитель МИД Франции.
Также отмечается, что после совместного визита 31 мая состоятся двусторонняя часть переговоров, в рамках которых Ле Дриан обсудит с украинскими властями способы разрешения связей между Францией и Украиной.
Французский министр также проведёт встречу с представителями французского бизнеса на Украине.
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