МВД опубликовало новый перечень потенциально опасных пород собак

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. МВД вынесло на общественное обсуждение обновленный перечень потенциально опасных пород собак, документ МВД вынесло на общественное обсуждение обновленный перечень потенциально опасных пород собак, документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Как сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк, в МВД изучили предложения, поступившие от госорганов и общественных организаций.

"С учетом мнения экспертного сообщества перечень потенциально опасных собак сокращен до 13 позиций". Ирина Волк

Как следует из размещенного проекта постановления правительства, в новый перечень входят породы акбаш, американский бандог, амбульдог, бразильский бульдог, булли кутта, бульдог алапахский чистокровный (отто), бэндог, гуль дог, питбульмастиф, северокавказская собака.

Также в перечень включены волко-собачьи гибриды, волкособ (гибрид волка) и метисы всех перечисленных пород.