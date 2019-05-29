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РИА Новости

МВД опубликовало новый перечень потенциально опасных пород собак

Вчера, 20:20
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкДоберман
Доберман
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Доберман. Архивное фото
МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. МВД вынесло на общественное обсуждение обновленный перечень потенциально опасных пород собак, документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
Как сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк, в МВД изучили предложения, поступившие от госорганов и общественных организаций.
"С учетом мнения экспертного сообщества перечень потенциально опасных собак сокращен до 13 позиций".
Официальный представитель МВД России Ирина Волк
Ирина Волк
Как следует из размещенного проекта постановления правительства, в новый перечень входят породы акбаш, американский бандог, амбульдог, бразильский бульдог, булли кутта, бульдог алапахский чистокровный (отто), бэндог, гуль дог, питбульмастиф, северокавказская собака.
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Также в перечень включены волко-собачьи гибриды, волкособ (гибрид волка) и метисы всех перечисленных пород.
В начале марта МВД разработало перечень потенциально опасных собак, выгул которых без намордника и поводка запрещен. Изначально в него входило 69 пород. После неоднозначной реакции общественности список решили пересмотреть.
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МВД РФРоссияОбщество
Популярные комментарии
Не перечни надо составлять, а на владельцев собак - налог и бездомных отлавливать! Раньше летчикам на унты собачьи шкуры шли, но нынче собачья жизнь дороже человеческой!!!!
29 мая, 22:06
ggxkan
520011014
Полный идиотизм! С начало было 69. Даже шарпей был в списках. А сейчас осталось только 13. А где среди этих 13 стафоршиский терьер, питбультерьеры, бультерьеры, ротвелеры, доберманы? Из одной крайности в другую кидаются!
29 мая, 22:04
ppupovtseff
6531106
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