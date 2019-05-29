Украинцам предложили стать кандидатами в депутаты от партии Зеленского

"Ваша возможность изменить страну - стать участником партии "Слуга народа"… Ищем достойных людей, которые поддержат курс команды. Только такие будут строить страну и отвечать перед гражданами… У вас есть четыре дня, чтобы предложить себя в качестве кандидата по мажоритарному округу", - говорится в сообщении в Telegram-канале, размещенном в среду.