Украинцам предложили стать кандидатами в депутаты от партии Зеленского

КИЕВ, 29 мая – РИА Новости. Окружение президента Украины Владимира Зеленского объявило поиск кандидатов в депутаты по мажоритарному округу, парламентарии будут баллотироваться от партии главы государства "Слуга народа".
"Ваша возможность изменить страну - стать участником партии "Слуга народа"… Ищем достойных людей, которые поддержат курс команды. Только такие будут строить страну и отвечать перед гражданами… У вас есть четыре дня, чтобы предложить себя в качестве кандидата по мажоритарному округу", - говорится в сообщении в Telegram-канале, размещенном в среду.
В сообщении говорится, что объявлен поиск волонтеров для избирательного штаба, членов комиссий или наблюдателей, "политических деятелей в будущем", которые имеют "большие политические амбиции, стремится к быстрому развитию страны".
Очередные выборы в украинский парламент планировалось провести в октябре. В мае президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о досрочном прекращении полномочий Рады и назначил внеочередные выборы на 21 июля.