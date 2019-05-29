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РИА Новости
Ленинградская область

Власти Ленобласти будут комплексно решать соцпроблемы новостроек

Вчера, 20:02
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкФасад жилого здания
Фасад жилого здания
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 мая - РИА Новости. Власти Ленинградской области будут комплексно решать социальные проблемы новостроек, сообщил глава региона Александр Дрозденко.

"Мы понимаем актуальные для жителей новостроек сложности и применяем различные подходы для их преодоления. В частности, регион продолжит практику выкупа уже готовых соцобъектов у застройщиков и одновременно обеспечит материальную поддержку тех родителей, чьи дети пока не смогли попасть в садик", — сказал Дрозденко.

По его словам, к 1 июля текущего года планируется завершить подготовку документации и межведомственное согласование о предоставлении субсидий частным детским садам для снижения родительской платы и выплату компенсаций родителям, чьи дети не попали в дошкольное учреждение.
Дрозденко отметил, что компенсация из бюджета будет предоставляться в размере не выше 18 тысяч рублей, при этом плата за место в саду для родителей должна составлять не более семи тысяч рублей. Чтобы получить компенсацию родители должны быть прописаны в Ленинградской области, стоять в очереди в детский сад и иметь на руках официальный отказ в предоставлении места в детском саду.
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Глава региона сообщил, что с 2019 по 2022 годы на строительство и приобретение 39 социальных объектов во Всеволожском и Ломоносовском районах по трем программам из федерального, областного и местного бюджетов будут выделены порядка 12,8 миллиарда рублей. По мере ввода этих объектов в эксплуатацию и передачи в муниципальную собственность на их выкуп будут выделяться дополнительные средства.
Субсидии из областного бюджета будут направляться на счета частных детских садов. В свою очередь их владельцы должны будут направлять поступившие средства на содержание зданий и помещений, снижая при этом размер родительской платы. Также размер компенсации, которую получит детский сад на одного ребенка будет обязательно зафиксирован в договоре, заключенном между предпринимателем и комитетом образования.
"Субсидии предоставляются только тем учреждениям, которые имеют лицензию на реализацию программ дошкольного образования. Они будут рассчитываться исходя из численности маленьких ленинградцев, посещающих конкретный детский сад", - пояснил Дрозденко.
При выплате компенсаций будет учитываться критерий нуждаемости. Также предполагается, что выплата компенсаций будет прекращаться, если появится место в государственном детском саду, но родители откажутся от него, пояснили в пресс-службе обладминистрации.
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