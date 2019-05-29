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РИА Новости

Вакарчук анонсировал агитационный тур по Украине в поддержку партии "Голос"

Вчера, 19:56
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЛидер украинской рок-группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук объявил о создании своей партии "Голос"
Лидер украинской рок-группы Океан Эльзы Святослав Вакарчук объявил о создании своей партии Голос
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 29 мая - РИА Новости. Украинский певец, лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук анонсировал агитационный тур по городам Украины в поддержку созданной им партии "Голос", сообщает пресс-служба политсилы.
"Наша команда перемен отправится в агитационный тур уже в июне и посетит более 300 городов и городков Украины. В "Туре перемен" мы будем призывать молодежь к гражданской активности и агитировать за партию "Голос", - приводит слова Вакарчука пресс-служба партии на своем сайте.
Он также призвал волонтеров присоединяться к организации концертов. "Давайте покажем, какой громкий наш голос, когда мы вместе! Чтобы присоединиться к туру, заполняйте анкету", - цитирует Вакарчука пресс-служба.
Очередные выборы в украинский парламент планировалось провести в октябре. Президент Украины Владимир Зеленский 21 мая подписал указ о досрочном прекращении полномочий Рады и назначил внеочередные выборы на 21 июля.
Вакарчук ранее заявил, что "Голос" будет участвовать в предстоящих парламентских выборах на Украине. Он призвал граждан Украины присоединяться к его партии и добавил, что окончательный список членов партии, как и ее программа, будут сформированы и представлены на съезде.
Министерство юстиции Украины перерегистрировало в мае 2019 года созданную в 2015 году политсилу в партию "Голос". Как показал опрос социологической группы "Рейтинг", за нее на выборах в новую Раду готовы голосовать 4,6% избирателей при пороге прохождения в парламент в 5%.
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