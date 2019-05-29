Вакарчук анонсировал агитационный тур по Украине в поддержку партии "Голос"

КИЕВ, 29 мая - РИА Новости. Украинский певец, лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук анонсировал агитационный тур по городам Украины в поддержку созданной им партии "Голос", сообщает пресс-служба политсилы.

"Наша команда перемен отправится в агитационный тур уже в июне и посетит более 300 городов и городков Украины. В "Туре перемен" мы будем призывать молодежь к гражданской активности и агитировать за партию "Голос", - приводит слова Вакарчука пресс-служба партии на своем сайте.

Он также призвал волонтеров присоединяться к организации концертов. "Давайте покажем, какой громкий наш голос, когда мы вместе! Чтобы присоединиться к туру, заполняйте анкету", - цитирует Вакарчука пресс-служба.

Очередные выборы в украинский парламент планировалось провести в октябре. Президент Украины Владимир Зеленский 21 мая подписал указ о досрочном прекращении полномочий Рады и назначил внеочередные выборы на 21 июля.

Вакарчук ранее заявил, что "Голос" будет участвовать в предстоящих парламентских выборах на Украине. Он призвал граждан Украины присоединяться к его партии и добавил, что окончательный список членов партии, как и ее программа, будут сформированы и представлены на съезде.