Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-05-29T19:48Z
https://ria.ru/20190529/1555082138.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155326/09/1553260902_0:0:2769:1558_1036x0_80_0_0_35b5dadb6a6fa61e1b6dcd9ca9e9ce88.jpg
РИА Новости

Зеленский сменил начальника управления Госохраны

Вчера, 19:48
941
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Президент Украины Владимир Зеленский . Архивное фото
КИЕВ, 29 мая – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский своим указом уволил начальника управления Госохраны Украины Валерия Гелетея, новым главой ведомства назначен Алексей Оцерклевич, сообщается на сайте президента.
Ранее Гелетей сообщил, что написал рапорт об отставке.
Актер Квартала 95 Юрий Корявченков
27 мая, 16:44
Актер студии "Квартал 95" намерен участвовать в выборах в Раду
"Освободить Гелетея Валерия Викторовича от должности начальника Управления государственной охраны Украины", - говорится в тексте указа.
Другим указом Зеленский назначил "Оцерклевича Алексея Ярославича начальником Управления государственной охраны Украины".
Кроме того, президент еще двумя указами уволил Владимира Дахновского с должности первого заместителя начальника управления Госохраны, назначив на эту должность Вячеслава Штучного.
По данным пресс-службы украинского президента, рекомендации по кандидатуре Оцерклевича Зеленский получил от офицеров Вооруженных сил, ветеранов, волонтеров и журналистов.
"Считаю, что таких офицеров, как Алексей Оцерклевич, а также профессиональных сержантов и рядовых бойцов, которые добровольно шли в армию в 2014-м и которых армейская бюрократия затем выжимала из рядов ВСУ, время повышать и возвращать к активной службе. Убежден, что с новыми сложными обязанностями Алексей Оцерклевич справится достойно. Ведь со мной ему точно придется несладко. Я намерен ходить к людям так часто, как смогу. Несмотря на риски, которые в этом будут видеть работники УГО (управления Госохраны - ред.)", - цитирует Зеленского его пресс-служба.
Выступление президента Украины Владимира Зеленского на iForum-2019
28 мая, 08:00
Зеленский собирает команду. В ней снова артисты и друзья детства
150010
Обсудить 0
Ситуация на УкраинеВладимир ЗеленскийУкраинаВ мире
Рекомендуем
В Колумбии женщина публично наказала мужа за измену
РИА
Новости
Роберт Мюллер во время выступления в Вашингтоне, США. 29 мая 2019
Мюллер заявил о многочисленных попытках вмешаться в выборы США
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский назначил начальника Службы безопасности президента Украины
Как содержат московские дороги
Добрый путь. Как содержат московские дороги
Лента
новостей
Зрители трансляции церемонии инаугурации избранного президента Украины Владимира Зеленского в Киеве
Украинцам предложили стать кандидатами в депутаты от партии Зеленского
Президент США Дональд Трамп
Трамп прокомментировал выступление Мюллера по "российскому делу"
Пуск баллистической ракеты оперативно-тактического ракетного комплекса Искандер-М
Россия ответила на обвинения США в нарушении моратория на ядерные испытания
Косовские власти противятся эвакуации россиянина, заявили в посольстве
Председатель комитета Совета Федерации РФ по международным делам Константин Косачев
Косачев: Россия может оказать содействие Сербии в обеспечении безопасности
Белый дом в Вашингтоне
Белый дом призвал не зацикливаться на "российском вмешательстве"
Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш
Охранник чешского премьера выстрелил из пистолета в его самолете
Владимир Зеленский
Зеленский встретился с семьями горняков, погибших при аварии на шахте
Лидер украинской рок-группы Океан Эльзы Святослав Вакарчук объявил о создании своей партии Голос
Вакарчук анонсировал агитационный тур по Украине в поддержку партии "Голос"
На Украине признали, что в стране нарушают права переселенцев из Крыма
Роберт Мюллер во время выступления в Вашингтоне, США. 29 мая 2019
Спецпрокурор Мюллер объявил об отставке
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:04Власти выплатят компенсацию семьям детей, пострадавших на батуте в Улан-Удэ
16:02МИД Польши вызвал российского посла из-за стендов о смоленской катастрофе
16:02Песков не знает про обсуждение Кремлем статьи за оскорблении власти
16:01Спасатели предупредили о дожде с грозой и градом в Москве
15:55Составлен рейтинг самых популярных у туристов стран
15:54ГД приняла в I чтении проект о спецсредствах для сдерживания авиадебоширов
15:50Путин поддержал внедрение российских сенсоров для беспилотного транспорта
15:46Россия и Узбекистан подписали документ о взаимном признании образования
15:45Путин: внедряя искусственный интеллект, компаниям надо захватить рынок
15:45Саакашвили заявил о готовности вести переговоры с Галустяном
15:44Путин заявил о необходимости плана по развитию искусственного интеллекта
15:43Замминистра транспорта Италии осудили за коррупцию
15:41В Сальвадоре после сильного землетрясения произошли 16 повторных толчков
15:39В ростовском университете из-за пожара эвакуировали 1,5 тысячи человек
15:38Переизбран лидер Российского еврейского конгресса
15:35Сотрудников московского управления на транспорте СК задержали за взятку
15:35Российский сотрудник миссии ООН Краснощеков покинул Косово
15:35Греф призвал устранить дефицит специалистов по искусственному интеллекту
15:33Греф попросил создать площадку для внедрения искусственного интеллекта
15:33Набиуллина заявила, что говорить о действиях по ключевой ставке рано
Лента новостейМолния