Зеленский сменил начальника управления Госохраны

"Считаю, что таких офицеров, как Алексей Оцерклевич, а также профессиональных сержантов и рядовых бойцов, которые добровольно шли в армию в 2014-м и которых армейская бюрократия затем выжимала из рядов ВСУ, время повышать и возвращать к активной службе. Убежден, что с новыми сложными обязанностями Алексей Оцерклевич справится достойно. Ведь со мной ему точно придется несладко. Я намерен ходить к людям так часто, как смогу. Несмотря на риски, которые в этом будут видеть работники УГО (управления Госохраны - ред.)", - цитирует Зеленского его пресс-служба.