Суд не стал рассматривать иск о назначении главы администрации Зеленского

В понедельник Верховный суд сообщил, что зарегистрировал два иска с требованием отменить указ президента Украины Владимира Зеленского о назначении Богдана главой его администрации. По данным суда, помимо "Общественного люстрационного комитета" иск об увольнении Богдана подало физическое лицо.

"Верховный суд отказал в заведении дела, мотивируя тем, что право на обжалование индивидуального акта субъекта властных полномочий предоставлено лицу, в отношении которого этот акт принят, или прав, свобод и интересов которого он непосредственно касается. Поскольку истец не является участником (субъектом) правоотношений по назначению Богдана главой администрации президента Украины, то такой указ не порождает для истца права на защиту", - говорится в сообщении пресс-службы в Facebook .

Ранее Зеленский назначил Богдана главой своей администрации. Богдан дважды занимал должность правительственного уполномоченного по вопросам антикоррупционной политики во времена президентства Виктора Януковича. Согласно закону "Об очищении власти", эта должность входит в перечень должностей, по которым осуществляются меры по очистке власти. По закону, лицо, попавшее под люстрацию, не может в течение 10 лет работать на госслужбе с момента вступления закона в силу, то есть до октября 2024 года.