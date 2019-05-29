Суд не стал рассматривать иск о назначении главы администрации Зеленского

КИЕВ, 29 мая - РИА Новости. Верховный суд Украины отказался рассматривать иск о незаконности назначения Андрея Богдана главой администрации президента Украины, сообщила в среду пресс-служба суда.
В понедельник Верховный суд сообщил, что зарегистрировал два иска с требованием отменить указ президента Украины Владимира Зеленского о назначении Богдана главой его администрации. По данным суда, помимо "Общественного люстрационного комитета" иск об увольнении Богдана подало физическое лицо.
"Верховный суд отказал в заведении дела, мотивируя тем, что право на обжалование индивидуального акта субъекта властных полномочий предоставлено лицу, в отношении которого этот акт принят, или прав, свобод и интересов которого он непосредственно касается. Поскольку истец не является участником (субъектом) правоотношений по назначению Богдана главой администрации президента Украины, то такой указ не порождает для истца права на защиту", - говорится в сообщении пресс-службы в Facebook.
Ранее Зеленский назначил Богдана главой своей администрации. Богдан дважды занимал должность правительственного уполномоченного по вопросам антикоррупционной политики во времена президентства Виктора Януковича. Согласно закону "Об очищении власти", эта должность входит в перечень должностей, по которым осуществляются меры по очистке власти. По закону, лицо, попавшее под люстрацию, не может в течение 10 лет работать на госслужбе с момента вступления закона в силу, то есть до октября 2024 года.
Заместитель главы администрации президента Украины Руслан Рябошапка заявил, что Богдан не попадает под действие закона "Об очищении власти" (о люстрации), поскольку администрация не является органом государственной власти. Замглавы министерства юстиции Украины Сергей Петухов выразил уверенность в обратном и сообщил, что Минюст вносит Богдана в люстрационный реестр.