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РИА Новости

Россия ответила на обвинения США в нарушении моратория на ядерные испытания

Вчера, 19:10
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПуск баллистической ракеты оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М"
Пуск баллистической ракеты оперативно-тактического ракетного комплекса Искандер-М
© РИА Новости / Стрингер
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Пуск баллистической ракеты оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М". Архивное фото
ВЕНА, 29 мая — РИА Новости. В постпредстве России при международных организациях в Вене прокомментировали обвинения Вашингтона в адрес Москвы в нарушении моратория на ядерные испытания.
Как заявил РИА Новости постпред Михаил Ульянов, обращает на себя внимание использование американской стороной слова "возможно".

"Нечто подобное мы слышали в связи с делом Скрипалей: "вероятно", "весьма вероятно". Из уст официального лица подобные заявления звучат крайне несолидно. <…> Если нет стопроцентной уверенности и неопровержимых доказательств, бросаться такими обвинениями просто неприлично".

Михаил Ульянов
Дипломат также обратил внимание на то, что американская администрация ранее решила содержать свои полигоны в состоянии готовности к возможному возобновлению ядерных испытаний.
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"Теперь, чтобы не быть объектом критики, американцы пытаются перевести стрелки на Россию. Не думаю, что этот нечистоплотный прием сработает", — сказал Ульянов.
По его словам, обвиняя Россию, США пытаются отвлечь внимание от своей деструктивной линии по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).
Ранее глава управления военной разведки Пентагона генерал-полковник Роберт Эшли — младший заявил, что, по мнению США, Россия не соблюдает мораторий на ядерные испытания.
Последнее ядерное испытание в СССР прошло 24 октября 1990 года. В 1996 году ООН приняла ДВЗЯИ, его подписали более 180 государств. При этом ряд стран так и не ратифицировали соглашение, в том числе США.
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Популярные комментарии
А, мы все оправдываемся... Они нападают, а мы... Пока мы будем оправдываться, они сербов перережут! Нам же некогда будет помогать им...
29 мая, 20:07
Борис Лесников
4241009
Мне кажется, что ещё одна из причин таких заявлений, это лидирующие позиции "Росатома" на мировом рынке продажи энергетики, в том числе и технологий.....Huiwei тому пример......
29 мая, 19:56
Victor Vorkynov
34000019
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