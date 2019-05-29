Россия ответила на обвинения США в нарушении моратория на ядерные испытания

ВЕНА, 29 мая — РИА Новости. В постпредстве России при международных организациях в Вене прокомментировали обвинения Вашингтона в адрес Москвы в нарушении моратория на ядерные испытания.
Как заявил РИА Новости постпред Михаил Ульянов, обращает на себя внимание использование американской стороной слова "возможно".
"Нечто подобное мы слышали в связи с делом Скрипалей: "вероятно", "весьма вероятно". Из уст официального лица подобные заявления звучат крайне несолидно. <…> Если нет стопроцентной уверенности и неопровержимых доказательств, бросаться такими обвинениями просто неприлично".
Дипломат также обратил внимание на то, что американская администрация ранее решила содержать свои полигоны в состоянии готовности к возможному возобновлению ядерных испытаний.
"Теперь, чтобы не быть объектом критики, американцы пытаются перевести стрелки на Россию. Не думаю, что этот нечистоплотный прием сработает", — сказал Ульянов.
По его словам, обвиняя Россию, США пытаются отвлечь внимание от своей деструктивной линии по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).
Ранее глава управления военной разведки Пентагона генерал-полковник Роберт Эшли — младший заявил, что, по мнению США, Россия не соблюдает мораторий на ядерные испытания.
Последнее ядерное испытание в СССР прошло 24 октября 1990 года. В 1996 году ООН приняла ДВЗЯИ, его подписали более 180 государств. При этом ряд стран так и не ратифицировали соглашение, в том числе США.