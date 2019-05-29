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РИА Новости

США обвинили Россию в несоблюдении моратория на ядерные испытания

Вчера, 16:30
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ВАШИНГТОН, 29 мая — РИА Новости. США считают, что Россия не соблюдает мораторий на ядерные испытания, заявил глава управления военной разведки Пентагона генерал-полковник Роберт Эшли — младший.

"Наше понимание разработки ядерного оружия дает нам повод считать, что испытательная активность России помогала ей развивать ее ядерный потенциал", — отметил он, выступая в Институте Хадсона.

При этом США, по его словам, придерживаются стандарта "нулевого заряда".
"Укрепление Россией как стратегических, так и нестратегических ядерных сил возможно за счет постоянного финансирования в приоритетном порядке ядерных разработок и инфраструктуры для их производства", — добавил Эшли.
Сейчас Россия способна производить тысячи боеголовок в год, утверждает генерал.
Последнее ядерное испытание в СССР прошло 24 октября 1990 года. В 1996 году ООН приняла Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, его подписали более 180 государств. При этом ряд стран так и не ратифицировали соглашение, в том числе США.
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Обсудить 139
Роберт ЭшлиМинистерство обороны СШАРоссияСШАВ мире
Популярные комментарии
США за всю свою историю вообще не одного договора не соблюдали.
29 мая, 16:35
Andrej Kozakov
2233011108
Когда не можешь доказать, остается тупо обвинять. :)
29 мая, 17:36
БНБрутал Натурал
1212023182
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