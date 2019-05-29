США обвинили Россию в несоблюдении моратория на ядерные испытания

ВАШИНГТОН, 29 мая — РИА Новости. США считают, что Россия не соблюдает мораторий на ядерные испытания, заявил глава управления военной разведки Пентагона генерал-полковник Роберт Эшли — младший.

"Наше понимание разработки ядерного оружия дает нам повод считать, что испытательная активность России помогала ей развивать ее ядерный потенциал", — отметил он, выступая в Институте Хадсона.

При этом США, по его словам, придерживаются стандарта "нулевого заряда".

"Укрепление Россией как стратегических, так и нестратегических ядерных сил возможно за счет постоянного финансирования в приоритетном порядке ядерных разработок и инфраструктуры для их производства", — добавил Эшли.

Сейчас Россия способна производить тысячи боеголовок в год, утверждает генерал.