Саакашвили отметил независимую политику Зеленского

КИЕВ, 29 мая - РИА Новости. Бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил журналистам в среду, что решение президента Украины Владимира Зеленского о возвращении ему гражданства говорит о независимости и смелости главы государства.
Зеленский во вторник своим указом вернул гражданство Саакашвили. Политик в среду вернулся на Украину.
"Президент Зеленский показал этим шагом, что он способен на смелые, быстрые решения, что это независимый политик, что он никого не слушает", - заявил Саакашвили в среду. Трансляцию вели украинские телеканалы.
Он отметил, что вернулся в Украину не мстить кому-то. Политик хочет "участвовать в строительстве новой Украины".
Саакашвили покинул Грузию в 2013 году, где против него возбудили ряд уголовных дел, по некоторым из них он был заочно осужден на тюремные сроки. Весной 2015 года Саакашвили пришел в украинскую политику, когда бывший тогда президентом Украины Петр Порошенко назначил его губернатором Одесской области, перед этим предоставив гражданство. Однако уже в ноябре 2016 года Порошенко уволил Саакашвили, заявив, что он не только не выполнил обещания по развитию региона, но и значительно ухудшил экономические показатели области.
В конце июля 2017 года Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства. Позже Саакашвили подал жалобу на это решение в украинский суд, она до сих пор не рассмотрена. Власти Украины в феврале 2018 года выслали Саакашвили в Польшу, с территории которой он осенью 2017 года незаконно попал на Украину, прорвав кордоны пограничников и правоохранителей. Пограничная служба Украины запретила Саакашвили въезд в страну до 2021 года.