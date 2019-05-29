Саакашвили отметил независимую политику Зеленского

КИЕВ, 29 мая - РИА Новости. Бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил журналистам в среду, что решение президента Украины Владимира Зеленского о возвращении ему гражданства говорит о независимости и смелости главы государства.

Зеленский во вторник своим указом вернул гражданство Саакашвили. Политик в среду вернулся на Украину.

"Президент Зеленский показал этим шагом, что он способен на смелые, быстрые решения, что это независимый политик, что он никого не слушает", - заявил Саакашвили в среду. Трансляцию вели украинские телеканалы.

Он отметил, что вернулся в Украину не мстить кому-то. Политик хочет "участвовать в строительстве новой Украины".

Саакашвили покинул Грузию в 2013 году, где против него возбудили ряд уголовных дел, по некоторым из них он был заочно осужден на тюремные сроки. Весной 2015 года Саакашвили пришел в украинскую политику, когда бывший тогда президентом Украины Петр Порошенко назначил его губернатором Одесской области, перед этим предоставив гражданство. Однако уже в ноябре 2016 года Порошенко уволил Саакашвили, заявив, что он не только не выполнил обещания по развитию региона, но и значительно ухудшил экономические показатели области.