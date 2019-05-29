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РИА Новости

Аргентина заинтересована в создании логистического хаба в Санкт-Петербурге

Вчера, 18:55
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МОСКВА, 29 мая – РИА Новости. Аргентина заинтересована в создании логистического хаба в Санкт-Петербурге для поставок в Россию и другие страны, говорится в итоговом протоколе межправкомиссии России и Аргентины, который имеется в распоряжении РИА Новости.
В понедельник и вторник в Буэнос-Айресе прошли экспертные консультации и заседание межправительственной комиссии России и Аргентины. Стороны обсудили вопросы развития торгово-экономических связей, энергетики, науки и технологий, сельского хозяйства.
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"Аргентинская сторона выразила заинтересованность в создании логистического центра (хаба) в порту Санкт-Петербурга для хранения и экспорта товаров в РФ и соседние страны в рамках аргентинской программы Hubs Logisticos", - говорится в документе.
Данная программа, разработанная аргентинским Агентством по инвестициям и международной торговле, позволяет сократить сроки доставки грузов и снизить затраты при доставке, а также улучшить ведение бизнеса за границей за счет наличия специального представителя в стране. Кроме того, аргентинские компании получают определенные тарифные преференции при обслуживании.
В настоящее время Аргентина имеет соглашение по таким хабам с Китаем (на три логистических центра), Арабскими Эмиратами, Бельгией, Сингапуром и Панамой.
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