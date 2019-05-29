В Нижегородской области стартовал отбор на пост министра здравоохранения

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 мая — РИА Новости. Отбор на пост министра здравоохранения стартовал в Нижегородской области в рамках проекта "Команда правительства" 29 мая, сообщает пресс-служба правительства региона.
Региональная программа по подбору высокоэффективных управленцев в органы власти "Команда правительства" действует в Нижегородской области с мая 2018 года. Ее участниками могут стать граждане России с высшим образованием в возрасте от 21 года. Место жительства значения не имеет.
"Отбор кандидатов на вакансию министра здравоохранения Нижегородской области, который стартует 29 мая, будет проходить в два этапа - заочный и очный. На первом этапе отбора кандидатам необходимо зарегистрироваться на портале "Команда правительства", заполнить анкету и пройти тестирование. Заочный этап продлится до 18 июня 2019 года включительно", - говорится в сообщении.
Глава региона Глеб Никитин подчеркнул, что новый министр должен не только владеть узкоспециальными и управленческими навыками, но и умением слушать людей.
"Новому министру предстоит многое сделать: надо завершить разработку программы капитального ремонта медицинских учреждений, переводить больницы и поликлиники на новые принципы работы, в центре которых – внимание к потребностям пациентов. Огромную ответственность накладывает реализация национального проекта "Здравоохранение", в рамках которого в регионе будет производиться масштабное переоснащение и модернизация медицинских учреждений. Большие задачи стоят перед нами в развитии медицинской науки. Нужно по максимуму использовать мощный потенциал региона, в том числе в рамках создания Научно-образовательного центра", - цитирует пресс-служба правительства региона слова Никитина.
В октябре 2018 года по итогам конкурса на портале "Команда правительства" министром культуры Нижегородской области была назначена победитель Надежда Преподобная. В конце декабря 2018 года по итогам отбора в рамках программы "Команда правительства" министром экологии и природных ресурсов региона был назначен Денис Егоров. 18 апреля 2019 года министром социальной политики региона был назначен Алексей Исаев, прошедший отбор в рамках программы "Команда правительства". С 26 февраля 2019 года в регионе проходит конкурс на пост министра строительства. Всего за год работы программы "Команда правительства" на различные посты с помощью ее возможностей были назначены более 120 человек.