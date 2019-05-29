Саакашвили заявил, что не намерен участвовать в выборах в Раду

КИЕВ, 29 мая – РИА Новости. Бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что не намерен принимать участие во внеочередных выборах в Верховную раду Украины.

Ранее член совета партии "Движение новых сил", лидером которой является Саакашвили, Давид Сакваралидзе заявил, что партия намерена участвовать в досрочных выборах в Раду.

"Я сам никуда не пойду, ни на какие выборы. Но, конечно, я буду способствовать и всячески помогать полному обновлению политической власти на Украине, полностью избавится от барыжников и людей, которые грабили Украину. Я буду делать все, чтобы пришло много новых людей", - заявил Саакашвили в среду, отвечая на вопрос, пойдет ли он на парламентские выборы. Трансляцию вело велась агентства УНН в Facebook.

Политик также отметил, что не вел никаких переговоров о своем назначении на какую-либо должность на Украине.

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник своим указом вернул Саакашвили украинское гражданство. Политик в среду вернулся на Украину.

Саакашвили покинул Грузию в 2013 году, где против него возбудили ряд уголовных дел, по некоторым из них он был заочно осужден на тюремные сроки. Весной 2015 года Саакашвили пришел в украинскую политику, когда бывший тогда президентом Украины Петр Порошенко назначил его губернатором Одесской области, перед этим предоставив гражданство. Однако уже в ноябре 2016 года Порошенко уволил Саакашвили, заявив, что он не только не выполнил обещания по развитию региона, но и значительно ухудшил экономические показатели области.