Эрдоган и Трамп обсудили по телефону поставки российских С-400 в Турцию

АНКАРА, 29 мая - РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора с американским коллегой Дональдом Трампом вновь предложил создать рабочую группу в связи с поставками Анкаре российских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400, сообщил глава департамента по коммуникациям администрации турецкого лидера Фахреттин Алтун в среду.
"Наш президент провел сегодня телефонный разговор с президентом США. Тайип Эрдоган вновь выдвинул предложение создать рабочую группу по ЗРК С-400, которые планируется поставить из России для нужд нашей национальной безопасности. Оба лидера договорились о проведении встречи на полях саммита G20 в Японии (в городе Осака с 28 по 29 июня - ред.)", - говорится в сообщении Алтуна в Twitter.
Отмечается, что президенты обсудили также вопросы двустороннего сотрудничества и региональные проблемы и выразили удовлетворение в связи с отменой США дополнительных пошлин на турецкую сталь.
Турция уже заявляла, что не откажется от планов покупать С-400 и что первая партия систем ПВО должна поступить в страну в июле. США заявляют, что системы С-400 несовместимы со стандартами НАТО, грозят санкциями за их возможное приобретение и не раз говорили, что могут задержать или отменить процесс продажи Турции новейших самолетов F-35. Турция является одним из участников международной программы США по созданию F-35. В Турции также не раз заявляли, что С-400 не представляют угрозы для американских F-35.
21 мая, 18:13Маркетинговый ход. США нашли способ "превзойти" российское оружиеИ не то чтобы арсенал made in USA совсем не котировался. Но даже на его флагманскую продукцию приходят рекламации. Причем от тех, кто по определению все должен прощать – от главных союзников. И нужно срочно что-то делать. Не с арсеналом ‒ с союзниками.