Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-05-29T18:37Z
https://ria.ru/20190529/1555079807.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155248/29/1552482901_0:53:2458:1435_1036x0_80_0_0_de95b672bcf0e9232618cba8b3693779.jpg
РИА Новости

Эрдоган и Трамп обсудили по телефону поставки российских С-400 в Турцию

Вчера, 18:37
2430
© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанк Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган . Архивное фото
АНКАРА, 29 мая - РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора с американским коллегой Дональдом Трампом вновь предложил создать рабочую группу в связи с поставками Анкаре российских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400, сообщил глава департамента по коммуникациям администрации турецкого лидера Фахреттин Алтун в среду.
"Наш президент провел сегодня телефонный разговор с президентом США. Тайип Эрдоган вновь выдвинул предложение создать рабочую группу по ЗРК С-400, которые планируется поставить из России для нужд нашей национальной безопасности. Оба лидера договорились о проведении встречи на полях саммита G20 в Японии (в городе Осака с 28 по 29 июня - ред.)", - говорится в сообщении Алтуна в Twitter.
Зенитные ракетные комплексы С-400
23 мая, 01:21
США предупредили Турцию об "очень негативных" последствиях покупки С-400
Отмечается, что президенты обсудили также вопросы двустороннего сотрудничества и региональные проблемы и выразили удовлетворение в связи с отменой США дополнительных пошлин на турецкую сталь.
Турция уже заявляла, что не откажется от планов покупать С-400 и что первая партия систем ПВО должна поступить в страну в июле. США заявляют, что системы С-400 несовместимы со стандартами НАТО, грозят санкциями за их возможное приобретение и не раз говорили, что могут задержать или отменить процесс продажи Турции новейших самолетов F-35. Турция является одним из участников международной программы США по созданию F-35. В Турции также не раз заявляли, что С-400 не представляют угрозы для американских F-35.
Маркетинговый ход. США нашли способ превзойти российское оружие
21 мая, 18:13
Маркетинговый ход. США нашли способ "превзойти" российское оружиеИ не то чтобы арсенал made in USA совсем не котировался. Но даже на его флагманскую продукцию приходят рекламации. Причем от тех, кто по определению все должен прощать – от главных союзников. И нужно срочно что-то делать. Не с арсеналом ‒ с союзниками.
3120002
Обсудить 0
С-400 «Триумф»ТурцияСШАВ мире
Рекомендуем
Школьница умерла на ЕГЭ по математике в Чебоксарах
РИА
Новости
Пенсионное удостоверение
В Госдуме выступили за выплату пенсий НПФ по старому пенсионному возрасту
Петр Порошенко
Порошенко просил США о помощи на президентских выборах
Как содержат московские дороги
Добрый путь. Как содержат московские дороги
Лента
новостей
Ракета 9М729 в выставочном павильоне КВЦ Патриот
Путин внес в Госдуму проект о приостановлении действия ДРСМД
В Томске из желудка школьницы удалили волосяной ком весом полкилограмма
Медсестра с мобильным телефоном
Студентка медицинского вуза годами публично глумилась над пациентами отца
Укладка железнодорожного полотна при строительстве Крымского моста
Первые поезда по Крымскому мосту отправятся в Москву и Петербург
Пожилые люди во время занятий в фитнес-клубе Витязь Sight в Москве
Ученые рассказали, как часто должны двигаться пожилые женщины
В Шереметьево экстренно приземлился самолет
Задержанные по подозрению во взяточничестве сотрудники МВД по Кабардино-Балкарии
В Кабардино-Балкарии задержали 12 действующих и бывших офицеров МВД
На месте крушения вертолета Ми-8 ВС Украины в Ровенской области
При крушении вертолета на Украине погибли четыре человека
Международная космическая станция
Космонавты забрали провисевшее десять лет в открытом космосе полотенце
Заместитель руководителя ФТС Татьяна Голендеева во время интервью на Российском инвестиционном форуме в Сочи
Медведев освободил Голендееву от должности замруководителя ФТС
Redmi K20 Pro
Xiaomi представил "убийцу флагманов"
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:50ГД поддержала проект, сокращающий стаж для получения российского паспорта
16:48США готовы ввести санкции против европейского механизма расчетов с Ираном
16:46В ЛНР в результате обстрела со стороны ВСУ пострадал мирный житель
16:44Россия внесет большой вклад в развитие мира и "покоя ума" - Далай-лама
16:43Трамп пообещал объявить "кардинальные меры" на границе с Мексикой
16:43Временный канцлер Австрии Бирляйн назвала вице-канцлера и главу МИД
16:42Подозреваемый по делу о взрыве в Лионе объяснил мотивы своих действий
16:40В Индии привели к присяге новое правительство во главе с Моди
16:40Ученые из МФТИ превратили кинескоп телевизора в "вечную" лампочку
16:40Существовать ли Далай-ламе в будущем – решать народам, заявил он сам
16:39СК возбудил дело после гибели двух рабочих на стройке в Ульяновске
16:38Миссия МВФ завершила работу в Киеве
16:38Бастрыкин поручил провести проверку из-за фотосессии на мемориале на Кубани
16:36Путин рассказал, кто станет "властелином мира"
16:35Около 4 тыс храмов в России находятся в аварийном состоянии, заявил Легойда
16:34МЧС предупредило о граде и грозе в Подмосковье в ближайшие часы
16:34Ректор МГУ рассказал о преимуществах включения в стаж учебы в аспирантуре
16:31Друзь извинился за скандал с подкупом в игре "Кто хочет стать миллионером?"
16:31США ответят военной силой на нападение Ирана, заявил спецпредставитель Хук
16:29Сильный дождь с грозой обрушился на Москву
Лента новостейМолния