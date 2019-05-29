Эрдоган и Трамп обсудили по телефону поставки российских С-400 в Турцию

Маркетинговый ход. США нашли способ "превзойти" российское оружие И не то чтобы арсенал made in USA совсем не котировался. Но даже на его флагманскую продукцию приходят рекламации. Причем от тех, кто по определению все должен прощать – от главных союзников. И нужно срочно что-то делать. Не с арсеналом ‒ с союзниками.